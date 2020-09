Mohamed-Amine Aoudia de retour : «J’ai tout convenu avec l’USMB»

Entretien réalisé par Mohamed-Amine Azzouz

Mohamed-Amine Aoudia a choisi l’USM Blida pour reprendre la compétition. Il veut prouver qu’il n’est pas fini et qu’il a encore de beaux jours devant lui.



El Moudjahid : On croit savoir que vous allez fouler de nouveau les terrains dès cette saison. Qu’en est-il au juste ?

M.A. Aoudia : Oui, absolument. Après deux années loin des terrains, je suis avide de retrouver les sensations de la compétition officielle. Cela fait déjà de nombreux mois que je me prépare. D’ailleurs, je devais reprendre la saison dernière lors de la manche retour sous les couleurs de l’USMH. Mais, étant hors délai des signatures, les instances ne m’ont pas accordé de dérogation pour avoir une licence. C’est dommage. Je salue les dirigeants, le staff technique et les supporters de l’USMH de m’avoir accordé leur confiance et leur soutien. Après m’avoir vu à l’œuvre, ils étaient prêts à me faire signer un contrat. Bon, cela ne s’est pas fait, j’ai pris mon mal en patience et voilà qu’une bonne opportunité se présente à moi à présent !



Peut-on savoir laquelle ?

Je vais porter cette saison les couleurs de l’USM Blida. Ce club m’offre la possibilité de revenir et cela me convient parfaitement.



Le contact est donc officiel ?

Tout à fait. Tout a été convenu avec le président Sid Ali Bencherchali et l'entraîneur Sofiane Nechma. On s’est pratiquement entendu sur tous les plans. Il ne reste que la signature du contrat qui se fera incessamment. Ils m’ont très bien accueilli et mis à l’aise. C’est pourquoi je ferai le maximum pour être à la hauteur de la confiance placée en moi.



Le contrat que vous propose l’USMB semble vous convenir…

Oui. Il n’y a aucun problème de ce côté-là. Après m’être éloigné des terrains, je n’allais quand même pas me montrer exigeant. Ce n’est pas l’argent qui me préoccupe ou qui motive mon envie de rejouer. C’est plutôt ce désir de retrouver les sensations fortes que procure le football, et pas que cela…



C’est-à-dire ?

Après avoir connu le haut niveau et être devenu l’un des attaquants les plus prisés du championnat en marquant de nombreux buts, j’ai vécu des moments difficiles qui m’ont contraint à être sur la touche. Mon éloignement du terrain a fait que dans ma tête, j’avais décidé dans un premier temps de mettre fin à ma carrière, même si je n’avais pas tranché la question d’une manière définitive. Mais, à vrai dire, je suis un amoureux du football et cela commençait à me manquer vraiment, l’ambiance des stades et tout ce qui l’entoure. Estimant que j’avais encore les moyens de reprendre, je me suis dis pourquoi pas ?! Surtout, pour répondre à votre question, je ne voulais pas terminer ma carrière en sortant par la petite porte, après avoir joué dans de grands clubs et en équipe nationale. J’estime que je ne mérite pas ça !

Jouer à l’USMH, CRB, JSK, ESS, USMA, Dynamo Dresde, Francfort, EN, ce n’est pas donné à n’importe qui. Pourquoi la suite s’est mal passée ?

Ce sont les aléas de la vie avec ses hauts et ses bas. Je suis fier de ce que j’ai accompli dans mon parcours footballistique. J’ai vécu de grands moments avec de grandes équipes. J’ai porté les couleurs nationales. J’étais ambitieux et j’étais un chasseur de buts. Il y a eu aussi des périodes difficiles. La vie n’est pas un fleuve tranquille. L’essentiel, c’est d’être mentalement costaud et d’avoir la force d’y faire face. Comme par exemple, après m’être imposé en équipe nationale et gagné la confiance du sélectionneur, une blessure a stoppé net mon ascension. C’est une question de destin et ‘’El Hamdoulileh’’. J’ai joué une demi-finale de ligue des champions avec la JSK et une finale de coupe de la CAF avec l’USMA, que nous avons malheureusement perdue. J’ai gagné des titres, que ce soit en championnat ou en coupe avec des clubs pour lesquels j’ai joué. Je peux donner encore, je le crois du moins. Je ferai tout pour le prouver à l’USMB Inchallah. Toutefois, place au terrain le moment venu, et j’espère être capable de retrouver le niveau qui me permettra d’apporter un plus à l’USMB qui m’a tendu les bras. Je veux faire honneur au club blidéen, à ses supporters, à ses dirigeants et à l’entraîneur Nechma qui me témoigne sa confiance. A 33 ans, j’ai beaucoup d’expérience que je souhaite mettre à profit pour l’USM Blida. En même temps, j’aimerais me faire plaisir aussi. Quand mentalement on y est, le physique suit.



Bon retour alors sous les couleurs de l’USMB…

Merci beaucoup. Inchallah on réalisera une bonne saison et que la réussite soit de notre côté. Par ailleurs, je tiens à m’incliner à la mémoire d’Abdelouahab Maïche, ancien joueur qui vient d’être rappelé à Dieu. Je présente mes sincères condoléances à sa famille. Puisse Allah l’accueillir en Son Vaste Paradis.

M. A. A.