Politique extérieure de l’Algérie : Aux côtés des peuples opprimés

La politique extérieure de l’Algérie bénéficie d'un intérêt soutenu au sein du programme global de renouveau national et d’édification d’une Algérie nouvelle dans le cadre de principes diplomatiques pérennes : respect de la souveraineté des pays, de leur indépendance et de leur intégrité territoriale, non-ingérence dans leurs affaires internes, respect des règles de bon voisinage, règlement pacifique des conflits et soutien des causes justes.

L’Algérie n’a de cesse de réaffirmer son attachement à la coopération et à la solidarité internationale à un moment où il faut combattre la pandémie mondiale de la Covid-19 et affronter d’autres défis urgents.

L'Algérie plaide pour la réforme de l'organisation onusienne, notamment le Conseil de sécurité, pour qu'il soit plus équitable en termes de représentation régionale des continents. Elle réitère son attachement à la position de l'Union africaine, conformément au consensus d'Ezulwini et à la Déclaration de Syrte.

L’Algérie a toujours œuvré au rapprochement entre frères en Libye, les invitant à adhérer de manière constructive au processus politique sous l'égide de l'ONU pour sortir de la crise, conformément à la volonté du peuple libyen et loin de toute ingérence étrangère qui porterait atteinte à sa souveraineté. Se félicitant des deux récentes annonces de cessez-le-feu, elle invite les parties concernées à les concrétiser sans délai sur le terrain.

Notre pays suit également de près la situation délicate au Mali et aspire à un retour rapide à l'ordre constitutionnel à travers une période de transition consensuelle consacrant la volonté et les aspirations du peuple malien à la sécurité, à la stabilité et au développement. L'Accord de paix et de réconciliation nationale, issu du processus d'Alger, demeure le cadre adéquat pour relever les défis de la gouvernance politique et du développement économique au Mali.



Hâter le processus de décolonisation



Par ailleurs, il s’avère impératif d'appliquer les résolutions onusiennes et de décoloniser la Palestine et le Sahara occidental pour conjurer les dangers qui pourraient découler du retard à assurer aux deux peuples leur droit à l'autodétermination. Il est donc nécessaire de contraindre les colonisateurs marocain et israélien à se conformer à la légitimité internationale.

S'agissant de la question du Sahara occidental, des obstacles entravent son règlement, notamment l'arrêt des négociations entre les deux parties au conflit et les atermoiements dans la désignation d'un nouvel envoyé onusien au Sahara occidental.

Le Conseil de sécurité a ainsi le devoir de mettre en œuvre les résolutions internationales en vue de mettre un terme à l'occupation du Sahara occidental par le royaume du Maroc.

Bien des pays obstruent le processus de résolution de la cause sahraouie, d'ailleurs leurs positions en faveur du Maroc sont claires au sein du Conseil de sécurité, mais ils manquent de courage pour les annoncer solennellement. Preuve en est, aucun pays ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est pourquoi il faudrait mettre un terme à cette hypocrisie politique.

La mission des Nations unies consiste à préserver la paix et la sécurité internationales, d'où l'impératif de décoloniser ces territoires et de mettre en œuvre la résolution onusienne numéro 1514.

Tout retard en termes d'organisation du référendum aura des retombées sur la paix dans toute la région, d'autant que les richesses naturelles sont la cible des grandes puissances.



La Palestine subit l'occupation sioniste depuis 1948



Israël continue à bafouer ouvertement toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Pis encore, il procède à l'annexion d'autres territoires palestiniens.

Le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a salué en ce sens la position de l'Algérie et du Président Abdelmadjid Tebboune contre la politique de normalisation avec l'entité sioniste et son soutien constant à la cause palestinienne.

«Nous saluons les déclarations du Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui a affirmé que son pays ne cautionnera pas et ne participera pas à l'empressement pour la normalisation». Il a souligné que l'Algérie a toujours été aux côtés de son peuple et de sa cause. «Au moment où certains régimes s'empressent de normaliser avec Israël qui occupe notre terre, opprime notre peuple et contrôle nos lieux saints, nous voyons la position constante de l'Algérie qui refuse de rester neutre devant l'injustice historique que subit le peuple palestinien», a-t-il souligné, soutenant que les liens qui unissent les peuples palestinien et algérien demeureront solides à jamais.

Le président Tebboune avait réaffirmé la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, la qualifiant de sacrée pour nous et pour l'ensemble du peuple algérien, et de cause centrale au Moyen-Orient, estimant qu'il ne saurait y avoir de solution dans cette région sans le règlement de cette question, lequel doit passer par la proclamation d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods comme capitale.

L'Algérie poursuivra son combat en faveur des pays colonisés ainsi que ses actions solidaires avec les peuples palestinien et sahraoui jusqu'à leur indépendance.

Elle n'abandonnera pas les pays colonisés jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur indépendance conformément aux principes du 1er Novembre 1954. Ces principes ont été maintenus dans la nouvelle Constitution tout en les renforçant par la paix, les droits de l'Homme et le développement, en plus d'autres articles portant sur l'attachement de l'Algérie aux principes fondamentaux de l'ONU et son soutien aux peuples qui luttent pour leur indépendance.

M. Bouraib