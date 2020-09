Farida Benzidoune Brahimi, professeure à l'ENSJSI : Pour une réforme structurelle de la sphère médiatique

Le projet de la Constitution insiste dans son axe relatif aux droits fondamentaux et libertés publiques sur la consécration du principe de sécurité juridique et la consécration constitutionnelle de la liberté de la presse sous toutes ses formes avec interdiction du contrôle préalable sur cette liberté. Il est ajouté que les droits et libertés consacrés doivent être accompagnés de garanties juridiques nécessaires lors de leur mise en application.

Il est mentionné à l'article 50 de la Constitution que la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation.

Farida Benzidoune Brahimi, professeure à l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information (ENSJSI) explique que «la constitutionnalisation des libertés fondamentales et la liberté d'expression et de la presse consacre la pratique professionnelle loin de l'interférence des intrus que le ministre de la tutelle a qualifié de forces extra-professionnelles». Mettant l'accent sur la nécessité de renforcer le cadre juridique, l'élargissement de l'espace de la liberté, l'accès aux sources de l'information, et l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des journalistes, Benzidoune estime que ce processus doit se poursuivre en parallèle à un assainissement de la scène médiatique.

Pour l'enseignante, «les journalistes semblent être pris en tenaille, entre l'inquiétante situation économique de leurs organes, et les bouleversements technologiques qui ont fait émerger d'autres acteurs producteurs de l'information.

Il y a davantage de pression et de concurrence sur le processus de production des contenus, notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, dit-elle. La spécialiste évoque «l'impératif respect des règles élémentaires de la pratique journalistique dans l'objectif de fortifier et consolider la pratique démocratique et élargir également l'accès équitable des citoyens à un espace public, pour débattre des questions qui concernent leur quotidien». La chercheure part du constat que «si la presse algérienne a évolué, cela n'a pas été forcément dans la bonne voie».

Ce dérapage, trouve son origine «dans l'émergence de groupes médiatiques liés aux hommes d'affaires, eux-mêmes acolytes de différents clans de sérail». «Les rédactions sont de moins en moins indépendantes du fait que les pouvoirs économiques et financiers ont réussi à restreindre le champ journalistique réel, et les journalistes sont désormais tributaires des sources de financement», explique Mme Benzidoune. Le projet de la Constitution met l'accent sur «le droit à la protection de l'indépendance du journaliste et du secret professionnel» et concède aux journalistes et assimilés «la liberté d'expression et de création» mais aussi le droit d'accès «aux sources d'information dans le respect des lois en vigueur». Pour Yacine Hamdi, chercheur à l'université Ziane-Achour à Djelfa, le non-respect des règles d'éthique et de déontologie ainsi que la transgression des lois encadrant la pratique journalistique en Algérie, depuis plusieurs années, a eu des conséquences désastreuse sur la confiance qu'a le public dans les médias.

«Les Algériens ont le sentiment diffus d'être mal informés et l'information elle-même n'est plus considérée comme une présentation objective des faits de la réalité mais comme un simple produit destiné au public et dont le but n'est plus d'informer mais d'imposer un point de vue ou une certaine vision qui colle avec les intérêts des propriétaires», constate M. Hamdi.

Selon lui, le profond changement espéré dans le monde de la presse et des médias nécessite d'entamer une démarche réformatrice multidimentionnelle à travers les chantiers que le ministère de la Communication entend relancer.

Le chercheur regrette le fait que «les journalistes restent systématiquement écartés de la réflexion sur l'état et l'avenir de leur profession» et plaide pour l'instauration d'un haut conseil de l'information ainsi que la promotion des différents organismes de contrôle et de régulation afin de veiller à ce que la sphère médiatique soit protégée.

Le projet de la Constitution accorde aux professionnels la possibilité du création de titres de presse (journaux et périodiques) sur simple déclaration et la création de chaînes de télévision, de stations radio et de sites d'information conformément à des conditions qui seront définies par la loi.

Pour Samira Teklal, spécialiste en communication à l'université de Mouloud-Maameri de Tizi Ouzou, «la configuration du champ médiatique algérien est exceptionnelle».

«Dans le reste du monde, il est question de quatrième pouvoir, à côté du judiciaire, du législatif et de l'exécutif mais en Algérie, et pendant longtemps, la presse a joué le rôle de deuxième pouvoir, celui de la mafia économico-politique», dit-elle. La chercheuse explique que si la liberté de la presse comprend, selon les propositions de la nouvelle Constitution «le droit des journalistes d'accéder aux sources d'information dans le respect de la législation en vigueur, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel, le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites électroniques», cela doit s'accompagner de la promulgation de lois et du code d'éthique «car l'affaiblissement de la corporation aura, sans doute des conséquences sur la nature des débats publics».