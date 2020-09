Initiative des cadres et acteurs de la société civile : Soutien au projet d’amendement constitutionnel

La naissance de l'Initiative nationale du rassemblement des cadres et des acteurs de la société civile pour l’explication du projet de révision de la Constitution a été annoncée ce jeudi à Blida, par son coordinateur, Djamel Benzekri.

«L’objectif de cette opération est de soutenir le projet de la révision constitutionnelle et d’expliciter ses articles», a indiqué M. Benzekri à l’APS. «Ce projet de révision constitutionnelle représente la deuxième étape cruciale traversée par la nouvelle Algérie, après l'élection présidentielle du 12 décembre 2019», a-t-il souligné. Il a insisté, en outre, sur l’importance de l’action de proximité, qu’il considère comme un «devoir pour tous les cadres nationaux, le mouvement associatif et les citoyens», en vue, a-t-il dit «d’expliciter et simplifier les articles proposés dans cette révision constitutionnelle, notamment ceux qui peuvent paraître quelque peu ambigus, ou ont fait l’objet d’attaques de la part de certaines parties, dont le seul souci est d’entraver ce nouveau processus démocratique dans notre pays», a soutenu M. Benzekri. Il a annoncé en outre, «l’installation dans les prochains jours des coordinations des wilayas, à l’échelle nationale, outre l’animation de caravanes de proximité par des experts et professeurs en droit constitutionnel».

Le programme de cette initiative nationale, installée en présence d’une trentaine d’associations locales et nationales, d’étudiants et de citoyens, et ayant choisi Blida comme point de départ, englobe, également, de nombreuses activités de sensibilisation visant à soutenir l’impératif d’une large participation au référendum sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre prochain. A cela, s’ajoute la programmation à la distribution de 20 millions de copies du projet de révision constitutionnelle, en plus d’explications relatives à certains articles, et ce en collaboration avec l’Imprimerie officielle, selon le coordinateur national de cette initiative.