L’Organisation pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs : Rupture avec les pratiques négatives du passé

Le président de l’Organisation pour la préservation de la mémoire et la transmission du message des martyrs (ONPMTMM), Abdelkrim Khadri a appelé, jeudi à Bechar, les Algériens à une forte participation au référendum sur la révision de la Constitution, le 1er novembre prochain, «pour l’édification de l’Algérie nouvelle et la rupture avec les pratiques négatives du passé».

Intervenant lors d’une rencontre régionale sur les aspects de la guerre de Libération nationale dans le sud-ouest du pays, en présence de moudjahidine, historiens et représentants de la société civile, M. Khadri a tenu à souligner «l'importance de la révision de la Constitution qui garantit et consacre le rôle et la place de la société civile et de la jeunesse, et leur contribution aux différents aspects de la vie politique et économique du pays». «Ceci, en plus de ce qu’elle prévoit pour le renforcement de la gouvernance, de la démocratie, ainsi que les droits et libertés individuelles et collectives, la justice pour tous et surtout le renforcement de l'identité et l'unité nationales», a-t-il poursuivi. «Nous devons être au rendez-vous le 1er novembre, pour faire partie de la génération d’édificateurs de la nouvelle Algérie», a-t-il souligné. Cette rencontre régionale, animée par plusieurs chercheurs locaux et nationaux, a pour objectif de braquer la lumière sur l’apport des populations du sud-ouest durant la guerre de libération nationale, de mettre en avant les sacrifices consentis par les martyrs de la zone huit de la wilaya historique V pour l’indépendance du pays, a indiqué M. Messaoud Hamlili, responsable local de l’ONPMTMM. Des communications liées aux thèmes de «l’extension de la guerre de Libération nationale dans le sud-ouest du pays», «les actions et opérations psychologiques et militaires de l’armée coloniale française entreprises dans le sud-ouest pour mettre fin aux actions de la Révolution du 1er Novembre 1954 pour la libération du pays», et le «le sud-ouest dans la diplomatie algérienne, durant la guerre de Libération nationale», ont été débattues lors de cette rencontre, initiée par le bureau locale de l'ONPMTMM.