Parti de la liberté et de la justice : Poser les jalons d'une véritable démocratie

Les travaux ont eu lieu sous l'égide du président par intérim du parti, Djamel Benziadi. Le projet de la révision de la Constitution a été parmi les thèmes phares retenus à l'ordre du jour de cette session. En effet après l'allocution inaugurale prononcée par M. Benziadi, les membres du conseil national du PLJ ont examiné à huis clos des dispositions contenues dans le projet constitutionnel en prévision du référendum du 1er novembre. "La Constitution est ce document d'importance suprême qui pose les jalons d'une véritable démocratie, d'instauration un Etat de droit fondé sur les principes d'alternance au pouvoir et de promotion des libertés", dira le président par intérim du PLJ. Il sollicite les membres du conseil national à se projeter, à travers l'examen de la mouture du projet, au delà du rendez vous des urnes du 1er novembre, et ce, dit-il, en privilégiant des réflexions qui sont à même de consolider l'unité et la cohésion nationales. "Il faut absolument aller vers la construction d'un front national pour faire face aux attaques répétées ciblant l'Algérie et ses institutions, lesquelles attaques savamment orchestrées par les lobbies de l'extrême droite française et qui sont hélas relayées par certains cercles de l'intérieur du pays", regrette M. Benziadi.

"Ces ennemis d'hier ne ratent aujourd'hui aucune occasion pour déverser leur haine sur l'Algérie, car ce qui les dérange le plus, c'est que notre pays retrouve sa stabilité institutionnelle et sa cohésion nationale", a t-il ajouté.

Ce qu'ils visent, dénonce-t-il, à travers leurs attaques contre l'Algérie, c'est surtout de compromettre la dynamique du changement radical initiée à la faveur Hirak qui a émerveillé le monde par son caractère pacifique "au moment où dans leur pays, quelques dizaines de manifestants ont été réprimées dans la violence par ces pseudo-chantres de la démocratie". "Les crimes de guerre commis par la France coloniale en Algérie restent à nos yeux impardonnables", a-t-il enchaîné.

Il plaide aussi en faveur d'un consensus national autour du projet de la Constitution, rappelant que c'est d'ailleurs là un des objectifs que s'est fixé le PLJ en se joignant à l'initiative des forces nationales de la réforme lancée en août dernier. "Nous militons en faveur de l'Algérie nouvelle, une Algérie libérée des corrompus et qui bannit toute forme d'exclusion" a t-il affirmé. Sur autre registre, le président par intérim du PLJ a également dénoncé " les trahisons multiples de la cause palestinienne par de les États arabes qui se sont alliés avec l'entité sioniste". "Ces trahisons sont des coups de poignard dans le dos de la communauté musulmane dans son ensemble", a-t-il dit. "La question palestinienne est, pour nous, les Algériens, la mère des causes", a t-il poursuivi. Il ne manque pas de rendre un hommage appuyé à l'institution militaire qui veille à garantir une sécurité optimale des frontières, compte tenu notamment de la situation qui prévaut en Libye. "La situation dans ce pays voisin recommande un haut degré de vigilance", dira-t-il. D'autre part, les membres du conseil national ont aussi rendu hommage à l'un de leurs militants de première heure, le défunt Humana Boulaaras, victime de la Covid 19.

Karim Aoudia