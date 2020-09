Me Nadia Aït Zaï, avocate, directrice du Centre d´Information et de Documentation sur les Droits de l´Enfant et de la Femme : «Une volonté politique de reconnaître et garantir aux femmes un droit à la protection»

El Moudjahid : Quelle lecture faites-vous des nouveaux articles intégrés dans la nouvelle Constitution qui consacrent le principe de la protection des femmes ?

Me Nadia Aït Zaï : En parcourant les nouveaux articles du projet de constitution, il se dégage une nouvelle vision d’une volonté politique à reconnaître et à garantir aux femmes un droit à la protection. Il y a, comme le disent les rédacteurs de la mouture du texte fondamental, un renvoi au législateur à une obligation de faire particulièrement dans l’adoption des lois. Ceci est important dans le respect des droits subjectifs à l’égard de la personne et des citoyens. D’ailleurs, le législateur rappelle et consacre de nouveau, dans l’article 34, l’engagement des institutions de la République à assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Cet article ne mentionne pas, hélas, les droits civils alors que ces derniers sont déclinés et garantis dans les différents articles énumérés dans la Constitution. Les rédacteurs ont tenu à rappeler dans l’article 37 que «les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de celle-ci, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion, ou de tout autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Egale protection, garantie des droits, égalité devant la loi, assurer l’égalité en droits, sont des engagements constitutionnels dont sont tenues les institutions de la République, engagement à les rendre effectifs.



L’article 40 évoque «la protection de la femme contre toute forme de violence». Pouvez-vous nous éclairer sur ces formes de violence ?

Cet article est important car il affirme l’engagement de l’Etat et traduit sa volonté politique à protéger les femmes dans l’espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Il met le législateur, comme nous l’avons écrit précédemment, dans une obligation de le faire ; d’ailleurs l’alinéa 2 de cet article instruit le législateur à promulguer des lois afin de garantir l’accès des victimes à des structures d’accueil, à des dispositifs de prise en charge et une assistance judiciaire. Affirmer cette garantie de protection contre les violences à l’égard des femmes dans l’espace public, professionnel et privé est important car la loi pénale avait déjà introduit la criminalisation des infractions commises à l’égard des femmes dans ces trois espaces, harcèlement de rue, harcèlement sexuel et moral au travail et violences conjugales dans la famille.

Le système juridique algérien incrimine un certain nombre de violences à l’égard des femmes. Le code pénal incrimine les coups et blessures sans distinction de sexe, le viol, l’inceste, le harcèlement sexuel, le trafic d’êtres humains. La criminalisation du harcèlement sexuel a été introduite en 2005. Il est important de souligner que le législateur a incriminé la violence conjugale. Cette dernière a été nommée et désignée comme telle. Il faut néanmoins relever que le retrait de la plainte n’éteint pas l’action publique si l’épouse ou l’ex-épouse a subi un handicap sévère, ou si la violence a été commise devant les enfants. L’action publique demeure, seule la peine diminue en cas de pardon de la victime qui a subi des mutilations, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou d’autres infirmités permanentes, (art 266 bis). Il est également prévu l’incrimination des violences verbales ou psychologiques répétées entre époux qu’ils aient été liés par la relation conjugale ou qu’elle soit rompue. Ce qui est intéressant dans ce cas, c’est que l’auteur peut ne pas résider dans le même domicile que la victime. L’auteur ne pourra pas bénéficier des circonstances atténuantes si la victime est enceinte ou si l’infraction a été commise en présence des mineurs ou sous la menace d’une arme. Une autre violence a été incriminée, c’est la dépossession des biens de la victime ou de ses ressources financières par contrainte ou intimidation. Le harcèlement dans un lieu public, l’agression sexuelle, le vol entre époux ont été incriminés. Il reste qu’avec cet arsenal juridique les femmes ne doivent pas se heurter au manque d’assistance juridique, aux coûts élevés de représentation légale auprès des tribunaux ou à un divorce, ou à la pression de l’entourage pour pardonner à l’agresseur. En l’absence de mécanismes de protection d’aide, les associations orientent ces femmes vers une écoute et vers une psychologue mais surtout en l’accompagnant en justice. Il se pose tout de même le problème crucial d’hébergement et d’accès aux foyers ou centres pour ces femmes victimes. Très peu de centres existent, cinq relèvent du ministère de la Solidarité, trois sont gérés par le mouvement associatif. L’Etat doit investir davantage pour améliorer les mesures d’aide aux victimes dans ce domaine.



On constate donc que l’Algérie dispose du plus important arsenal juridique pour la protection des droits de la femme, mais le problème c’est l’absence de mécanismes d’application de ces lois. Qu’est-ce qui va changer, selon vous, à travers cette nouvelle Constitution ?

Oui l’Algérie dispose réellement d’un arsenal juridique important protégeant les femmes mais ce qui manque c’est l’implantation de mécanismes de prise en charge. Comment accueillir les femmes, comment les orienter, comment les aider et leur éviter un drame ou le féminicide, comment les accompagner en justice, les réinsérer dans leur famille ? La Constitution prévoit l’accès aux structures, à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire. Si, pour la première et la dernière nous pouvons dire que les moyens existent, centres d’accueil et loi sur l’assistance juridique, ceux-ci néanmoins doivent être améliorés, il reste les mécanismes de prise en charge à mettre en place. Il manque un espace où toutes ces préoccupations devraient être prises en charge. Un seul et même lieu pour éviter aux femmes d’être trimbalées d’un service à un autre. Il faut mettre à la fois un protocole sanitaire et judiciaire de prise en charge à exécuter dans un guichet unique, espace où toutes ces démarches vont s’effectuer. L’assistance judiciaire doit être admise d’office et de droit. Nous sommes convaincues qu’aux côtés de ces mécanismes une procédure de signalement doit également être mise en place. Toute personne, tout parent, en connaissance de ces faits de violence à l’égard des femmes, doivent les faire connaître et les dénoncer pour éviter le pire. Les services de police sont les agents habilités à protéger les citoyennes et les citoyens et ceci conformément aux dispositions de l’article 40. Il faut également, dans le cadre de la loi, prévoir des mécanismes de protection tels que les ordonnances de protection à prendre d’urgence pour éloigner la femme et les enfants du lieu représentant un danger. Il y a à revenir sur la stratégie de lutte contre les violences de 2008 et à faire son évaluation. Toutes ces mesures dont nous parlons sont suggérées par l’article 40 de la Constitution. C’est là qu’interviennent les politiques publiques et les lois pour rendre effectif l’article 40.



Estimez-vous que cette révision de la Constitution prend en charge vos doléances en matière de principe d’égalité homme-femme ?

Cette Constitution rappelle le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dont ne s’est jamais départi notre Etat. Elle invite les institutions de la République à l’appliquer dans ses différentes politiques et lois. Nous savons que ce principe reste et demeure virtuel même si les lois y font référence. Il faut qu’il devienne effectif tel que le prévoit l’article 37 (lever les obstacles qui entravent l’égalité en droits) par la mise en place de politiques publiques, d’actions permettant la construction de l’égalité, la révision des lois discriminatoires, l’intégration des femmes aux postes de responsabilité, de décision dans les administrations et en politique, l’insertion des femmes sur le marché du travail, par la lutte contre le chômage des femmes. Ce sont des actions qui existent mais qu’il faut renforcer.

Propos recueillis par

Farida Larbi