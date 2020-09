Référendum sur la Constitution, Messaoud Chihoub, spécialiste en droit constitutionnel : «Le projet pose les jalons de nouvelles étapes politiques»

Le docteur en droit constitutionnel à l'Université de Constantine, Messaoud Chihoub, a indiqué que l’amendement de la Constitution répond aux aspirations de changement et de renouvellement exprimées par le mouvement populaire du 22 février 2019.

Le spécialiste explique à El Moudjahid que la combinaison des deux mécanismes (présentation du projet au Parlement et au référendum) confère à la nouvelle Constitution une pleine légitimité populaire. Selon Messaoud Chihoub, le fait de présenter le projet aux parlementaires permet un débat qui éclaire l’opinion publique sur le contenu des amendements. Quant au référendum populaire, celui-ci confère à cet amendement une large légitimité populaire, d’autant plus que le peuple est la source de tout pouvoir, comme stipulé dans les articles 7 et 8 de la Constitution.

Ainsi et après la convocation du corps électoral, les associations et partis politiques ont entamé les débats autour du projet de révision constitutionnelle, soit en acceptant ces nouvelles dispositions ou en les critiquant, tout en présentant les raisons et les arguments nécessaires. Pour ce qui est des nouveaux éléments apportés par le projet de la nouvelle Constitution, Messaoud Chihoub a expliqué que sur le plan politique, il vise à instaurer la stabilité politique et à mettre en place des outils pour reconstruire les institutions de l’Etat qui ont été ébranlées pour répondre aux exigences du mouvement populaire et aux aspirations du pays.

Le projet posera les jalons de nouvelles étapes politiques qui aboutiront au changement souhaité dans tous les domaines, y compris ceux relatifs aux partis, aux associations, aux élections et autres domaines qui doivent être réformés et renouvelés.

Sur le plan juridique, le projet apporte des précisions dans le domaine de l'équilibre entre les pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif, d’autant plus que ce dernier détenait plus de pouvoir. Dans le domaine de la justice, le projet permet le renforcement du pouvoir judiciaire notamment après le remplacement du Conseil constitutionnel par la Cour constitutionnelle, ce qui permet de renforcer le contrôle judiciaire, ainsi que la révision de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Quant au pouvoir législatif, ce dernier devrait retrouver son autorité, en renforçant son rôle de contrôle de l’exécutif à travers des mécanismes d’enquête et des missions d’information.

Le pouvoir exécutif a connu une modification qui établit un équilibre avec les autres pouvoirs. En effet, les pouvoirs du président de la République ont été limités et adaptés et la nature du système semi-présidentiel, de même que la reconsidération du gouvernement. Cela se traduit par une plus grande indépendance et plus de pouvoirs pour le gouvernement.

Au niveau de la défense nationale, le rôle régional de l'Armée nationale populaire a été renforcé, en permettant sa participation dans le cadre des missions des Nations unies et de la coopération régionale, afin de faire bénéficier les autres pays de son expertise et de son professionnalisme dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et de contribuer à l'instauration de la sécurité et de la paix au niveau régional.

Salima Ettouahria