Conseil de la nation : 12 questions orales à 4 ministres

12 questions orales ont été adressées jeudi dernier aux ministres de l'Habitat, de l'Agriculture, des Finances, et des Ressources en eau au Conseil de la nation.

Ressources en eau

L’alimentation en eau potable, une priorité

Le ministère des Ressources en eau réfléchit à l'élaboration d'un programme national permettant d'alimenter toutes les communes du pays en eau potable avant la fin du troisième trimestre 2021, a indiqué le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki. Dans une déclaration à la presse à l'issue de la plénière du Conseil de la nation, M. Berraki a indiqué que son département travaille, en coordination avec le ministère de l'Energie, à assurer l'approvisionnement de façon quotidienne des populations à travers la diversification des ressources en eau. Sur la problématique des inondations, et après avoir affirmé qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait naturel dû au réchauffement climatique, le ministre à affirmé, que pour faire face à ces catastrophes «une stratégie nationale de lutte contre les inondations, adoptée en 2017 dans le cadre de la coopération et du partenariat avec l'Union Européenne (UE) a été mise en œuvre». M. Berraki a en outre, précisé que cette stratégie, «est aujourd'hui en cours d'actualisation pour la mise à jour des modalités de lutte contre les inondations» dans l'objectif «d'une nouvelle mise en œuvre fin du mois en cours», a-t-il précisé.

Les travaux d'actualisation de cette stratégie, qui ont été supervisés par les cadres du département des ressources en eau, ont permis de recenser, précise le ministre «846 régions sensibles aux inondations à travers le territoire national contre 700 lors du recensement préliminaire». M. Berraki a affirmé que le ministère est en train de répartir les travaux réalisés dans ce cadre et «de mettre en place un nouveau programme de réhabilitation de ces villes contre les risques potentiels des inondations».

S'ajoute à cela «les travaux de maintenance des canalisations entrepris par l'Office national de l'assainissement» a-t-il expliqué, avant de préciser que «l'ONA a été instruit dans l'objectif d'accompagner les communes dans les opérations d'assainissement pour une meilleure stratégie d'anticipation et de gestion des risques». A propos des régions sahariennes, le ministre a rappelé qu'elles possédaient d'importantes nappes phréatiques. «Le problème majeur que les habitants de ces régions rencontrent est la difficulté de l'assainissement des eaux», dit-il. Dans l'objectif de résoudre ce problème persistant, M. Berraki a annoncé que le ministère «se lancera dans l'opération d'assainissement à travers le recours aux nouvelles technologies et aux techniques d'épuration biologique». S'agissant des inondations ayant affecté la wilaya d'Annaba en 2019, le ministre a précisé dans une réponse à un sénateur que «les inondations étaient dues aux pluies battantes qu'avait connues la wilaya et qui étaient au-dessus de la moyenne», et d'affirmer que «les autorités ont pris plusieurs mesures de protection de la wilaya, dont la réalisation du barrage de Bouguentas, dont les travaux ont débuté en octobre 2019, d'autant plus que l'étude géotechnique et la levée d'obstacles, notamment ceux inhérents aux constructions anarchiques, ont été finalisées. Le ministre constate que «le niveau de réalisation des travaux par deux entreprises publiques ne dépassait jusqu'à présent les 10%» et de regretter que la gestion et la réalisation des projets de son secteur au niveau local sont préoccupantes, où la négligence, l'irresponsabilité et le désengagement sont «manifestes». M. Berraki a fait savoir que «le groupe en charge des travaux a été notifié d'un délai jusqu'en novembre en vue d'y remédier» faute de quoi, «il sera procédé à la résiliation du marché et à l'élaboration d'un autre avis appel d'offres».

Tahar Kaidi

///////////////////////////////

Finances

Recouvrement de plus de 100 milliards de DA de droits et amendes en 2019

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, a déclaré que «les services fiscaux ont procédé en 2019 au recouvrement de plus de 100 milliards DA de droits et amendes contre des auteurs d'évasion fiscale».

Le ministre a indiqué que «les opérations de contrôle effectuées en 2019 avaient permis le recouvrement d'un total de 100.123.988.510 DA soit une hausse de 27% par rapport à 2018». «Grâce au nouveau système de données fiscales entièrement informatisé que le ministère des Finances s'apprête à lancer prochainement, nos services seront capables de procéder au recouvrement du double, voire du triple de ce montant», affirme le ministre. M. Benabderrahmane a précisé que pour une exploitation optimale des résultats des enquêtes, dans le cadre de l'exécution du nouveau système d'informations, «la direction générale des impôts a lancé un grand projet visant la révision des plans d'exploitation et de traitement des informations fiscales», ce qui permettra, ajoute-t-il «une prise en charge efficace et synchronisée des données étudiées par les différents services».

Le ministre a admis «la difficulté d'évaluer le volume exact de l'évasion et de la fraude fiscales» et de rappeler l'existence d'un espace parallèle et la non-inscription d'opérateurs auprès des services fiscaux, du Commerce, des Douanes ou des Caisses de la sécurité sociale, d'où l'impossibilité de définir avec exactitude les revenus non déclarées et le volume de l'évasion fiscale.

A une autre question sur la taxe sur l'activité professionnelle de transport des hydrocarbures par pipelines, le ministre a déclaré que le recouvrement est centralisé au niveau de la Direction générale des grandes entreprises avant la distribution mensuellement aux communes concernées, et ce pour «une distribution équitable des ressources de financement pour les communes des différentes régions du pays». A une question relative à la formation des cadres d'Etat en matière du domaine de l'Etat, de la conservation foncière et du cadastre, M. Benabderrahmane a expliqué que son département «œuvre à la création d'une école nationale dans ces spécialités au niveau du pôle universitaire de Koléa (Tipasa)». Expliquant que le projet de création de cette école à été gelé pendant plusieurs années «en raison des difficultés financières», le ministre a affirmé qu'il sera relancé l'année prochaine «dès que les conditions favorables seront réunies». M. Benabderrahmane a fait savoir que les formations en matière du domaine de l'Etat, de la conservation foncière et du cadastre «se déroulent, actuellement au niveau des différentes écoles et instituts relevant du secteur».

Evoquant la révision du système de formation du secteur en vue d'un recrutement de qualité, le ministre a fait état de la formation préparatoire de 432 fonctionnaires et de la formation complémentaire de 257 autres en 2017, 2018 et 2019.

Tahar Kaidi

///////////////////////////////

Habitat

Projet de texte réglementaire relatif au LLP

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé que son département ministériel s'attelait à l'examen du projet d'un texte réglementaire relatif au Logement locatif public (LLP).

M. Nasri a fait savoir que «le projet du nouveau texte réglementaire relatif à cette nouvelle formule de logement est en cours d'examen» après avoir fait l'objet d'une large concertation auprès des promoteurs immobiliers, «lancé en août dernier par le Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière via son site électronique». Le ministre explique que «la formule repose sur le principe d'octroi d'assiettes foncières aux promoteurs immobiliers pour la construction de projets de logements destinés à la location, en contrepartie de la consécration d'une partie de ces projets à la vente libre». «Cette formule sera susceptible de réguler et de promouvoir le marché de l'immobilier locatif à des prix raisonnables» indique le ministre. A une question sur la possibilité de revoir le seuil d'accès au logement social fixé à 24.000 DA, M. Nasri a affirmé que cette question n'est pas à l'ordre du jour et ne sera envisagée qu'après la maîtrise de cette formule en collaboration les ministères de l'Habitat et de l'Intérieur, et de rappeler «plus de 4.300 milliards de dinars ont été consacrés à cette formule depuis l'année 2000 qui avait vu le relogement de 1,76 million de citoyens». Le ministre a fait savoir que «les projets inscrits à cette nouvelle formule de logements représentent à ce jour un total de 130.000 unités». A une question sur les logements Location-Vente dans la wilaya d'Adrar, M. Nasri a précisé que la gestion commerciale du programme dans cette wilaya du Sud est confiée à l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, écartant la possibilité de créer une annexe de l'AADL dans cette wilaya du fait que la part de la wilaya d'Adrar n'est pas plus important comparativement à d'autres wilayas.

Le ministre à précisé «qu'un total de 321 unités ont été réalisées et réceptionnées à ce jour et les travaux de réalisation de 110 autres unités sont en cours, en prévision de leur réception dans les prochaines occasions».

Tahar Kaidi

///////////////////////////////

Agriculture

Un inventaire de la ressource animale

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, a annoncé le lancement d'un inventaire exhaustif de la ressource animale et d'élevage. Le ministre a expliqué que «le lancement d'opération de recensement au niveau de toutes les régions du pays facilitera la mise en place d'une cartographie des genres et permettra de mieux gérer le potentiel ovin, bovin et caprin dans toutes les régions du pays».

Le ministère a fait savoir que «cette opération va garantir l'origine de chaque animal acheté, suivre les mouvements des animaux à travers les exploitations et les marchés, assurer l'efficacité des programmes de santé animale et asseoir une meilleure visibilité statistique dans le cadre de la feuille de route de la tutelle 2020-2024». Le ministre a par ailleurs expliqué que son département œuvre à «la mise en place d'un système d'identification, en parallèle à une plateforme numérique qui serviront de tableau de bord pour suivre l'évolution, le mouvement du potentiel d'élevage à travers tous les genres» et «de faciliter ainsi les opérations de contrôle et de gestion de la production dans ses filières». Il s'agit de lancer, selon le ministre, «d'une opération d'identification du cheptel bovin au niveau de deux wilayas pilotes avant sa généralisation progressive au niveau national». Le ministre explique cette opération qui sera jumelée à la campagne de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse, consiste à enregistrer toutes les informations relatives à l'animal dans une base de données nationale, dans la perspective de réaliser un inventaire complet de tous les animaux présents dans l’exploitation. Concernant les activités de production des viandes rouges, M. Hamdani a indiqué qu'en 2019 «l'Algérie a produit 530.000 tonnes dont 62% ovines, 29% bovines et 9% caprines». Le ministre a révélé que l'importation des viandes rouges n'a guère dépassé les 4% durant la même période. M. Hamdani a expliqué que son département «œuvre à l'amélioration des productions en encadrant et en assurant l'accompagnement technique et sanitaire des producteurs». Le ministre a par ailleurs révélé qu'un projet de loi sur la valorisation des richesses forestières sera proposé prochainement au gouvernement. Le ministre a regretté qu'en dépit des efforts des pouvoirs publics, plusieurs facteurs ont contribué à la désintégration des richesses forestières comme le manque de personnel technique, et la pénurie de ressources financières et de techniques de développement.

Tahar Kaidi