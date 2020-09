Enseignement moyen : Le taux de passage en 1re AS a dépassé 90%

Le ministère de l’Education nationale a annoncé mercredi dernier, dans la soirée que le taux de passage des élèves inscrits en 4e AM au titre de l’année scolaire 2019/2020 en 1re année secondaire (AS) était de 90,61%. Ce taux représente le nombre total des élèves ayant obtenu un moyen égal ou supérieur à 9 sur 20 durant les deux premiers semestres de l’année écoulée et ceux admis après l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM), session septembre 2020. Le ministère a expliqué, dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’APS, que les résultats de l’examen du BEM ont été annoncés ce jeudi à partir de 14h sur le site de l’Office nationale des examens et concours (ONEC) : https://bem.onec.dz accessible aussi bien pour les candidats scolarisés que libres ainsi que sur l’espace réservé aux parents : https://tharwa.education.gov.dz Les candidats pourront également consulter les résultats au niveau des établissements scolaires qui afficheront, dans la même journée et à la même heure, les listes des lauréats admis en 1re AS. Sur un total de 645.798 inscrits à cette session «facultative», un total de 699.379 candidats s’étaient présentés à l’examen du BEM, qui s’est déroulé du 7 au 9 septembre dernier, répartis sur 2.556 centres de déroulement et supervisés par 163.900 encadreurs, contre 23.581 candidats libres. Pour rappel, après consultation du Président Tebboune, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad avait donné des instructions, juin dernier, concernant l’examen du BEM, session septembre 2020. Pour l’année scolaire 2019/2020, le BEM était donc facultatif en ce sens où pour les élèves scolarisés, il n’était plus un diplôme nécessaire pour le passage en classe supérieure. Le passage s’est fait, donc, sur une moyenne de 9 sur 20 en comptabilisant les deux premiers trimestres. En revanche, pour les candidats libres, le diplôme de BEM leur était nécessaire comme unique possibilité pour l’accès à toute formation professionnelle supérieure.