CHU Oran : Reprise des activités de plusieurs services

Plusieurs services relevant du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr-Benzerdjeb à Oran ont repris leurs activités après le recul en nombre de cas liés au coronavirus (covid-19), a-t-on appris hier auprès de cet établissement.

La prise en charge des malades atteints du covid-19 s’effectue désormais uniquement au niveau du pavillon 14 (service de la chirurgie générale A), qui compte 20 lits, tout en maintenant l’unité de réanimation dédiée spécialement à ces patients au cas où leur état de santé se dégrade, selon la même source.

Du coup, les services des maladies respiratoires et infectieuses, ainsi que celui de médecine interne reprennent leurs activités initiales, «tout en restant prêts à s’aligner à nouveau dans le combat contre la pandémie si la situation se dégradera», a encore précisé la cellule de communication du CHU d’Oran.

Cette décision a été prise au cours d’une récente réunion, a signalé la même source, précisant qu’elle vise à «assurer une meilleure gestion du personnel médical et paramédical et lui permettre de souffler, après tous les efforts consentis dans la lutte contre le covid-19».