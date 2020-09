Les professionnels confirment la baisse des cas d’infection : La vigilance doit rester de mise

Le nombre de nouveaux cas de patients atteints par la pandémie du Coronavirus baisse régulièrement depuis des semaines en Algérie. Les professionnels de la santé ont confirmé la décrue de l’épidémie au niveau des structures de santé affirmant qu’ils enregistrent moins de pression sur le personnel ainsi que beaucoup moins de cas graves. Contacté par El Moudjahid le chef de service des maladies infectieuses à L’EPH de Boufarik, le D- Mohamed Yousfi a confirmé la décrue quoi qu’elle soit plus lente dans la wilaya de Blida. «Au niveau de notre structure nous enregistrons 15 nouveaux cas par jour. Il y a en moyenne une diminution de 30% de lits vides» a-t-il déclaré. Un chiffre qui reste relativement bas si on le compare au début de l’épidémie surtout que la Wilaya de Blida était la plus touchée. Cette baisse permet, selon le spécialiste, à l’équipe soignante «de souffler un peu par rapport aux longs mois où l’hôpital était saturé». «Le personnel de la santé est exténué», a-t-il noté, révélant ainsi que 17 médecins et plus de 35 infirmiers ont été contaminés. «Ces soldats de la santé travaillent dans les conditions les plus éprouvantes et sauvent des vies tous les jours au péril de la leur» a indiqué le Dr Yousfi. Il rappelle que depuis le début de l’épidémie, pas moins de 5.000 patients ont été examiné à l’EPH Boufarik. «Nous avons procédé à l’hospitalisation et l’isolement de pas moins de 2.500 cas dont 1.800 ont été soignés et traités», a-t-il détaillé. Le service a effectué 2.800 tests de dépistage, ainsi que 9.000 prélèvements à titre de contrôle et de suivi des malades. Cependant, le spécialiste a mis en garde contre tout relâchement avertissant que cela pourrait provoquer une deuxième vague épidémiologique. «Il est vrai que nous sommes dans une courbe descendante. On est sur la bonne voie mais la vigilance reste de mise», a-t-il dit.

La même mise en garde a été énoncée par le Pr Rachid Belhadj, chef de service de médecine légale du CHU Mustapha-Pacha et directeur des activités médicales et paramédicale qui souligne que malgré une baisse du taux de contamination. «Le virus est toujours là on ne doit pas baisser de vigilance», a-t-il averti.

Se référant aux statistiques journalières de son établissement, il a affirmé la baisse de l’épidémie en termes d’hospitalisation, de prise en charge de malade et de décès. «Nous avons remarqué que le nombre de malade a diminué de 75 %», affirme le spécialiste. Il révèle que 75 personnes sont actuellement hospitalisées au niveau service COVID-19 du CHU Mustapha-Pacha, 12 personnes en soins intensifs, et deux autres qui sont intubées.

«Généralement, on observe une virulence très forte au début d’une épidémie», a-t-il expliqué. Il affirme que la médiatisation a donné ses fruits et que les gens sont de plus en plus vigilants et respectent le protocole sanitaire mis en place par les pouvoirs publics.

Le Professeur Bengounia a, quant à lui, insisté sur l’importance du suivi minutieux des règles mises en place, notamment le port obligatoire du masque de protection, le respect la distanciation physique, éviter de serrer les mains, tout en veillant à les désinfecter périodiquement.

