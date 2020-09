Lutte contre la Covid-19 : Des résultats satisfaisants

«Les résultats obtenus en Algérie contre la Covid-19 sont satisfaisants», a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid qui s’exprimait jeudi sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale.

Il a précisé que le pays vient de «gagner la bataille mais pas la guerre» contre cet ennemi, tout à la fois, invisible et imprévisible. Il est question de renforcer les capacités humaines et matérielles et les stocks en masques de protection ainsi qu’en moyens de prévention, de manière à être prêts à affronter un éventuel rebond de la pandémie, a préconisé le ministre. Il souligne que tout un chacun est en mesure de constater que la pression au niveau des hôpitaux a nettement diminué ces derniers temps et que les structures de santé sont actuellement en phase de reprise du travail courant et ordinaire hors Covid-19, comme c’est le cas, par exemple, pour les interventions chirurgicales.

Les directeurs de ces structures de santé se réunissent en conseils scientifiques avec les chefs de services et de médecins pour établir le planning de chaque hôpital selon le nombre du personnel médical de la structure et des lits disponibles. Ces responsables et professionnels qui sont constamment sur le terrain, disposent de toute la latitude de décider de la reprise des chirurgies et de la manière d’y procéder, selon les nouvelles données, a expliqué le ministre.

M. Benbouzid a insisté sur l’importance de préserver cet acquis concernant la décrue de la pandémie en respectant de manière très stricte les mesures de sécurité et les gestes barrières. Il soutient que les résultats obtenus n'ont pu être enregistrés que grâce au respect des protocoles sanitaires, à la synergie des efforts et à la clairvoyance des décisions prises au plus haut sommet de l’Etat. Ils sont aussi le fruit de la prise de conscience du citoyen qui a désormais compris l’impérieuse nécessité de coexister avec le virus, en s’armant de bavettes, d’hygiène impeccable et de distanciation physique. En réponse à une question inhérente aux avertissements de l'Organisation mondiale de la santé d'une nouvelle vague d'épidémie en saison hivernale, le ministre a relevé que «toutes les précautions ont été prises en coordination avec les différents secteurs, en adhérant aux protocoles sanitaires pour faire face à ce virus, qui opère des mutations à chaque fois». Interrogé sur le contenu des recommandations les plus marquantes du Comité sanitaire à l’adresse du secteur de l'éducation en ce qui concerne la rentrée scolaire, M. Benbouzid fera savoir qu'il a été «convenu lors d'une réunion entre les secteurs de la Santé et de l'Education de mettre en œuvre toutes les règles du protocole sanitaire pour assurer la sécurité des élèves». «La décision relative à la date de la rentrée des classes revient au ministère de l’Education mais elle sera prise avec le ministère de la Santé et avec l’aval du chef de l’Etat qui supervise toute l’évolution de la pandémie dans le pays». Si le ministre n’a avancé aucun détail sur la rentrée scolaire, il a toutefois insisté sur «l’impératif» de la reprise scolaire.



Le vaccin sera distribué par phases



A propos de la vaccination anti Covid-19, le ministre a indiqué qu’il existe 250 vaccins qui sont en cours d’élaboration. Moins d’une dizaine ont atteint la phase 3. L'Algérie a signé, le 30 août dernier, un accord de solidarité avec de nombreux pays, sachant que le prix de la dose oscille ente 3 et 40 dollars. Il a expliqué qu’en cas d’obtention du vaccin, ce dernier sera dans une première phase dirigé avec un taux de 3% vers les personnes les plus vulnérables à l’image des praticiens de la santé.

Interviendra, ensuite la seconde étape où 20% seront alloués aux personnes atteintes de maladies chroniques et celles âgées de plus de 65 ans avant son élargissement à l’ensemble des citoyens.

Pour ce qui est du complexe hospitalo-universitaire de la capitale, le ministre a déclaré que les préparatifs sont déjà engagés pour la concrétisation de ce projet devant être équipée des dernières technologies et disposer de nombreuses spécialités. L’opération de choix du terrain adéquat se poursuit.

Soraya Guemmouri