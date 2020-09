Environnement : Généraliser le tri sélectif des déchets

La ministre de l’Environnement, Mme Nassira Benharrats, a mis l’accent, hier, sur l'importance de la généralisation du tri sélectif des déchets marins à tous les ports maritimes à travers le territoire national. La ministre qui a effectué une visite dans la wilaya de Tipasa, à l’occasion de la Journée de la mer et de la Côte méditerranéenne célébrée respectivement, le 24 et le 25 septembre de chaque année, a souligné la nécessité de conclure des accords avec les petites entreprises concernées par la collecte, la valorisation et l'exploitation des déchets notamment le plastique et les huiles.

La ministre a visité le centre d’enfouissement technique de Sidi Rached, qui constitue, selon elle, un modèle en termes de gestion et de préservation de l’environnement et a affirmé que le tri sélectif des déchets ouvrira davantage de portes pour l’emploi des jeunes.

Elle s’est rendue ensuite à la Maison de l'environnement de Tipasa, où se sont déroulées les activités de la Journée internationale de la mer et de la Journée de la côte de la Méditerranée. Mme Benharrats a rappelé que l’Algérie qui a ratifié de nombreux accords internationaux, tels que l'Accord de Barcelone, les accords sur la biodiversité et les changements climatiques respecte ses engagements internationaux. «L'Algérie, en tant que pays modèle du sud de la Méditerranée, a mis en place des stratégies, plans et programmes d'action pour protéger les écosystèmes, notamment la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières, qui constitue un outil de planification pour le développement durable des zones côtières et un cadre de concertation et de coordination pour les différentes activités socio-économiques et les acteurs impliqués dans la gestion et l'exploitation de ces zones», a-t-elle affirmé.

La stratégie vise également, selon la ministre à «contrôler le développement urbain et économique, réduire la pollution environnementale et préserver les écosystèmes», soulignant que les données et les outils doivent être mis à jour avec la participation de tous, car elle a enregistré de nombreuses transformations et développements qui ont affecté les zones marines au niveau environnemental, social et économique. La ministre a estimé que l’Algérie constitue l’un des points chauds de la diversité des espèces marines de la Méditerranée, car elle dispose d’un littoral de plus de 1.600 km, cependant, l'exploitation d'espèces marines recensées qui est de 4.500 espèces reste «très faible», ne dépassant pas les 3%.

Elle a ajouté que la Méditerranée contient une grande variété d'écosystèmes, dont 28% d'espèces endémiques, et 7,5% de la faune et 18% de la flore, alors que l'on estime qu'environ 7% seulement des espèces de poissons dans le monde se trouvent dans cette mer. La Méditerranée demeure, poursuit la ministre, confrontée à de nombreuses menaces et soumise à de nombreuses pressions qui affectent ses écosystèmes, liées principalement aux activités humaines, telles que l'urbanisation illimitée, la surexploitation des ressources, l’incivisme, la pêche illégale, la pollution de l'environnement et les déchets plastiques.

L'Algérie place la question de la lutte contre la pollution de l'environnement, notamment les déchets plastiques marins, «au centre de ses préoccupations», souligne le ministre. Parmi les mesures prises par l'Algérie figure, l’élaboration d'un plan d'action national de lutte contre la pollution du milieu marin, basé sur la décision de l'Assemblée des Nations-unies relative à l’organisation et la participation à des campagnes de sensibilisation ainsi qu'à des initiatives de nettoyage du milieu marin, révélant à l’occasion, qu’environ 75% des déchets marins sur la côte algérienne sont du plastique.

Elle a précisé que ses services ont mené une opération de prélèvement d'échantillons pour déterminer la nature des déchets marins sur toutes les plages côtières, ce qui a permis de classer huit types de déchets, dont 75% du plastique.

La ministre a rendu hommage à des personnes qui activent dans le domaine de la protection de la mer et du littoral. Elle a également procédé à la signature de deux accords entre le Commissariat national du littoral et deux associations activant dans le domaine de l’environnement marin et côtier.

La ministre a conclu sa visite au port de Cherchell, où elle a procédé au lancement du projet intitulé «pour des fonds marins sans plastique».

Salima Ettouahria