Augmentation de la production énergétique : Une orientation stratégique

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé hier à Annaba que l'augmentation de la production énergétique du pays et sa mobilisation au service des investissements et de la relance économique constitue «une orientation urgente et stratégique pour le ministère de l’Energie».

«L’énergie produite actuellement, électricité, gaz naturel et d'autres matériaux énergétiques est exploitée dans le domaine domestique, qui utilise environ 70 % de l'énergie totale produite», a précisé le ministre, soulignant la nécessité d'étendre l'utilisation de l'énergie dans les secteurs et les domaines de la production et ceux générateurs de richesse. Il a relevé «qu’en sus de la nécessité d’assurer l'approvisionnement en énergie des foyers notamment dans les zones d'ombre, il est impératif d'œuvrer à fournir cette même énergie en quantité et qualité requises pour accompagner les investissements économiques dans les domaines productifs générant des emplois, l'industrie et l'agriculture en particulier, et celles des activités de production, des services et des petites et moyennes entreprises». Attar a considéré que «l'énergie constitue le principal moteur du développement», déclarant que le développement impose de «fournir de l'énergie au citoyen, à l'investisseur, à l'agriculteur et aux propriétaires d'activités productives». Le ministre a affirmé que la priorité est la prise en charge des préoccupations du développement des populations des zones d’ombre pour améliorer les conditions de vie des citoyens et dynamiser le marché de l’emploi tout en créant de la richesse. Il a indiqué qu’un programme de mise à niveau au profit des régions des zones d’ombre sera exécuté avant la fin de l’année dans le cadre du développement local à travers les interventions de différents secteurs, en premier lieu celui de l’énergie, de l’agriculture et de l’industrie, réitérant l’engagement de l’Etat à œuvrer pour venir à bout de la précarité de ces régions. Il a insisté sur la nécessité de viabiliser les zones d’ombre de la wilaya tout en les raccordant aux réseaux d’énergie et d’eau potable pour leur permettre d’accueillir des investissements créateurs de richesses et d’emplois. Il affirme que la stratégie du secteur vise l’augmentation de la production de l’énergie. M. Attar a visité la localité d’El Kalitoussa, commune de Berrahal où il a inspecté le projet du poste d’énergie électrique haute et moyenne tension. A El Kalitoussa, Abdelmadjid Attar a procédé à la mise en service de l’alimentation en gaz naturel de 528 foyers dans une ambiance exceptionnelle.

B. Guetmi

Entre 8.000 et 12.000 zones d’ombre nécessitent un raccordement au gaz et à l’électricité



Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé à El Tarf que le raccordement des régions d’ombre et des zones agricoles aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, «figure parmi les priorités du programme du gouvernement». «Entre 8.000 et 12.000 régions d’ombre recensées à ce jour à travers le territoire national nécessitent un raccordement aux réseaux de gaz et à l’électricité», a précisé le ministre lors de l’inspection de projet de réalisation d’un transformateur 30-60 kilovolts dans la commune de Besbes. Il a ajouté que les opérations de recensement de ces régions ont été menées en coordination avec les walis et les collectivités locales qui ont élaboré un programme de prise en charge «accordant la priorité aux régions les plus démunies». Relevant que le taux de couverture en gaz à l’échelle nationale est actuellement à 62%, le ministre a fait savoir que près de 35 % desdites régions recensées seront raccordées au réseau de gaz naturel «avant la fin de l’année en cours», assurant à cet égard que l’ensemble du programme de raccordement au gaz sera achevé d’ici la fin 2021.

M. Attar a ajouté que les régions de d’ombre sont situées loin des gazoducs et que le raccordement va nécessiter des investissements colossaux attestant que ces régions seront alimentées en électricité grâce «à l’énergie photovoltaïque et verront l’installation de grands réservoirs de gaz propane pour approvisionner les foyers en cette énergie».