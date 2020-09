Recherche scientifique : Convention entre l'Enseignement supérieur et le CNES

Une convention ayant pour objet le renforcement du partenariat et la valorisation du travail de recherche scientifique a été signée, mercredi dernier à Alger, entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Conseil national économique et social (CNES).

La convention précitée a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et le président du CNES, Rédha Tir.

A l'occasion, M. Benziane a indiqué que la signature de cette convention s'inscrivait dans le cadre de «la valorisation du travail de la Recherche scientifique» effectué par le secteur de l'Enseignement supérieur, en vue de la concrétisation d'un «véritable partenariat» mutuellement bénéfique, tout en conférant une «vision prospective» à tout ce qu'entreprend le CNES en application des recommandations du Président de la République à cet effet.

Pour sa part, le président du CNES a indiqué que cette convention permettra au Conseil d'exploiter «l'ensemble des structures et centres de recherche connus en matière de documentation, d'utiliser des ordinateurs de haute précision et d'adhérer pleinement au réseau algérien de la recherche scientifique».

Précisant dans ce cadre que le Conseil «a pris part en force» à la Conférence sur la relance économique, le même responsable a souligné la nécessité de collaborer entre les secteurs et de conjuguer les efforts communs pour la concrétisation du développement national.