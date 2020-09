Propriété intellectuelle : M. Yacine Oualid s'entretient avec le représentant de l'OMPI en Algérie

Le ministre délégué de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, Yacine Oualid, a reçu à Alger le représentant de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie (OMPI), M. Mohamed Salk Ahmed, avec qui il a évoqué les opportunités de coopération avec cette institution, a indiqué un communiqué du ministère délégué.

Cette entrevue qui s'est tenue lundi dernier au siège du ministère délégué a permis aux deux parties de discuter des opportunités de coopération pour «soutenir la protection de la propriété intellectuelle en Algérie et encourager les dépôts de brevets», a-t-on ajouté.

Actuellement, l'Algérie possède le seul bureau de l’OMPI dans les pays arabes et l'un des sept bureaux de l'Organisation dans le monde, a fait savoir la même source.