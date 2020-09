3e Édition du salon Bâti-Est-Expo : Un carrefour d’échanges

Organisé par Sunflower Communication, avec la collaboration de l’Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX), le salon Bâti-Est-Expo se tiendra du 21 au 25 octobre 2020, au complexe culturel Zénith Ahmed Bey, à Constantine.

Pour sa 3e édition, le salon sera organisé sous le haut parrainage du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.

Le commissaire du salon, Ahmed Haniche, a indiqué à El Moudjahid que ce parrainage constitue un signe fort de la volonté et la détermination des hautes autorités du pays à mettre en place les conditions requises pour la reprise de l’activité économique nationale après un ralentissement imposé par la pandémie de la Covid-19.

«Quand le parrainage nous est parvenu ça nous a encore encouragés et rassurés surtout dans un secteur comme le bâtiment et les travaux publics qui a été lourdement touché par l’épidémie du coronavirus», a fait savoir M. Haniche, directeur de Sunflower Communication. Il dira que le salon est une occasion pour mettre en valeur les potentialités du secteur, précisant que 65 entreprises ont déjà confirmé leur participation.

«Nous avons jusqu’au 30 septembre pour finaliser la listes des participants, ajoutant qu’on escompte la participation de 80 à 90 exposants dans différentes spécialités qui concernent le secteur BTP», a-t-il estimé. Le commissaire du salon a relevé l’importance de ce salon qui intervient cette année dans une conjoncture exceptionnelle, après un ralentissement de l’activité dans le secteur du BTP pendant près de huit mois suite à la propagation de la pandémie.

Cet évènement est qualifié de «projet intéressant pour la promotion des potentialités nationales du secteur de l’Habitat», comme indiqué dans la lettre du parrainage du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a noté M. Haniche qui précise que le salon a pour visée essentielle d’offrir aux entreprises nationales publiques et privées une opportunité de relancer leurs activités à travers des rencontres BtoB et même une occasion de se mettre en rencontre directe avec leurs clients (BtoC). C’est un espace «BtoB» pour des échanges en matière d’affaires avec des professionnels dans la perspective de partenariat ou d’investissement direct et constitue, également, un espace «BtoC» pour les entreprises spécialisées dans la fabrication des matériaux de construction pour vendre leurs produits sur place.

«C’est-à-dire qu’au lieu que l’entreprise fasse de la prospection à la recherche d’un client, au salon elle trouvera dans un même espace et pendant cinq jours des professionnels qui peuvent être intéressés par son produit», a-t-il expliqué.

Le commissaire du salon soulignera le fait que cette édition sera purement nationale en raison de la pandémie puisque les partenaires chinois, français, tunisiens et turcs ne peuvent pas être de la partie. C’est une belle occasion pour les entreprises locales de promouvoir leurs produits. Et d’ajouter que le salon est le seul événement à l’Est du pays dédié au BTP et que le choix de la région du fait qu’elle recèle d’importantes potentialités permet aux opérateurs et exposants des quatre coins du pays, un échange fructueux qui va contribuer à l’effort national visant à relancer le secteur.

Cinq jours durant, les entreprises spécialisées dans divers créneaux d’activité, dont la production des matériaux de construction, matériel des travaux publics, promotion immobilières, fabrication de matériels d’électricité, de plomberie, de sidérurgie, établissements financiers, compagnies d’assurances, organismes de contrôle de qualité des travaux, etc., occuperont leurs espaces au niveau de ce salon qui constitue, selon les organisateurs, un carrefour d’échanges et de débats constructif entre les professionnels et les spécialistes, à travers un programme de conférences-débat et des ateliers thématiques.

Pour contribuer à l’effort national de prévention contre la propagation de la Covid-19, un protocole sanitaire sera mis en place conformément aux orientations des hautes autorités du pays, en vigueur dans ce genre de manifestations.

Kamelia Hadjib