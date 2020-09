Cour d'appel d’Oran : Deux ex-magistrats condamnés à deux ans de prison ferme pour corruption

La Cour d'appel d'Oran a prononcé son verdict, tard dans la nuit de mercredi à jeudi, dans l'affaire des deux ex-magistrats poursuivis pour corruption, les condamnant à deux ans de prison ferme chacun et à des amendes de 200.000 DA, maintenant ainsi les peines de première instance.

Quatre autres personnes poursuivies pour complicité dans cette affaire ont, pour leur part, écopé de la peine d'un an de prison ferme et une amende de 100.000 DA chacun. Les mis en cause comparaissaient libres.

Le procureur de la République avait requis des peines de 8 ans de prison ferme à l'encontre des deux ex-magistrats accusés de corruption et 8 ans de prison ferme à l'encontre des quatre autres accusés, avec la mise sous mandat de dépôt de tous les prévenus comparaissant libres, à savoir l'un des ex-magistrats et les quatre autres accusés, jugés pour complicité dans cette affaire.

Les deux ex-magistrats sont poursuivis pour abus de fonction et sollicitation d'indus avantages, des délits punis par les articles 25, 02, 33 et 48 de loi de prévention et de lutte contre la corruption.

L'affaire a été déclenchée suite à une plainte déposée par un plaignant, qui s'est constitué plus tard partie civile, auprès de l'inspection générale du ministère de la Justice au sujet d'une affaire de faux et usage de faux dans un document officiel dans le but de détourner un foncier appartenant à l'ex-EDIPAL au profit d'un promoteur immobilier, s'appuyant sur des vidéos enregistrées les moments des faits montrant un ex-magistrat recevant une somme de 100.000 DA et une autre de 600 euros, ainsi que des enregistrements d'appels téléphoniques compromettants. Selon l'arrêt de renvoi, le plaignant avait rencontré l'ex-magistrat au niveau du tribunal de la cité Djamel d'Oran et ce dernier lui avait indiqué qu'il pouvait «intervenir» dans cette affaire, ajoutant qu'il se trouvait dans une situation financière difficile. L'enquête a conduit, ensuite, à un second magistrat impliqué dans cette affaire pour les mêmes motifs. Les deux ex-magistrats avaient été condamnés pour les mêmes faits, le 27 juillet 2020, en première instance par le tribunal correctionnel d'Arzew à 2 ans de prison ferme et des amendes de 200.000 DA chacun. Les quatre autres prévenus, accusés de complicité, ont été condamnés à 1 an de prison ferme et une amende de 100.000 DA chacun.

Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont plaidé l'annulation des enregistrements, conformément aux articles 65 bis et 303 du code pénal, exigeant l'aval des autorités judiciaires pour effectuer les enregistrements de ce type, et ont mis en avant les articles 157, 159, 105, 100 de procédure pénale concernant la question des enregistrements, arguant que le premier accusé (ex-magistrat) a été filmé à son insu par le plaignant, ce qui est interdit par la loi, et que ce dernier n'a pas présenté le corps du délit pour une expertise scientifique, en l'occurrence l'appareil ayant servi à filmer le moment des faits.