Santé : Le tabac est responsable de 20% des décès dus aux maladies coronariennes

Chaque année, 1,9 million de personnes meurent de maladies cardiaques provoquées par le tabac, selon un nouveau rapport conjoint publié mardi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Fédération mondiale du cœur et l'Université de Newcastle, en Australie, à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, qui sera célébrée le 29 septembre.

«Les fumeurs sont plus susceptibles de subir un accident cardiovasculaire aigu à un plus jeune âge que les non-fumeurs», ont précisé les auteurs du rapport invitant «tous les fumeurs à arrêter de fumer et à éviter une crise cardiaque».

Selon le rapport, peu importe qu'il s'agisse de quelques cigarettes par jour, de tabagisme occasionnel ou d'exposition à la fumée secondaire, le tabac augmente le risque de maladies cardiaques. Toutefois, si les fumeurs prennent des mesures immédiates et cessent de fumer, leur risque de maladie cardiaque diminue de 50% après un an d'abstinence.

«Compte tenu des preuves sur le tabac et la santé cardiovasculaire et des avantages pour la santé de l'arrêt du tabac, ne pas offrir de services de sevrage aux patients souffrant de maladies cardiaques pourrait être considéré comme une faute professionnelle ou une négligence clinique», a déclaré le Dr Eduardo Bianco, président du groupe d'experts sur le tabac de la Fédération mondiale du cœur.

«Les sociétés de cardiologie devraient former leurs membres au sevrage tabagique, ainsi que promouvoir et même piloter les efforts de sensibilisation à la lutte antitabac», a maintenu Dr Bianco.

Le dossier démontre également que le tabac sans fumée est responsable d'environ 200.000 décès par an dus à des maladies coronariennes, et que la cigarette électronique, qui augmente la pression artérielle, accroît le risque de maladie cardiovasculaire.

De plus, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques augmentent le risque de Covid -19 grave.

La lutte contre le tabagisme est un élément clé pour réduire les maladies cardiaques.

Les organisations affirment que les gouvernements peuvent aider les consommateurs de tabac à arrêter de fumer en augmentant les taxes sur les produits du tabac, en faisant respecter les interdictions de publicité pour le tabac et en offrant des services pour aider les gens à renoncer au tabac.