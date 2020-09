Une équipe chirurgicale de l’hôpital Ibn Sina d’Annaba à El Oued : 79 opérations de chirurgie plastique réalisées

11 opérations de chirurgie plastique et 13 consultations spécialisées au profit des enfants souffrant de cicatrices de brûlures sur le corps, ont été réalisées la semaine dernière dans la wilaya d’El Oued par le staff médical spécialisé de l’hôpital Ibn Sina relevant du CHU d’Annaba, indique un communiqué de la cellule de communication du CHU.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de conventions de jumelage entre le centre des brûlés de l’hôpital Ibn Sina et l’établissement hospitalier spécialisé mère-enfant Bachir-Benacer d’El Oued. Le programme de jumelage exécuté par l’équipe médicale spécialisée conduite par la cheffe de service du centre des brûlés de l’hôpital Ibn Sina, la Pr Fadhila Bouattou, vise à promouvoir la prise en charge des personnes gravement brûlées, en particulier les enfants, a-t-on indiqué.

Il ambitionne également de rapprocher ce genre de prestations médicales du citoyen, en plus de participer à la mise à niveau des professionnels de la santé de la région d’El Oued, a-t-on ajouté. Par ailleurs, le staff médical du centre des brûlés de l’hôpital Ibn Sina, a effectué, l’année passée, 68 chirurgies plastiques et réparations esthétiques ainsi que 185 consultations spécialisées au profit de patients de Souk-Ahras et d’El Oued, dans le cadre d’un programme de jumelage entre le CHU d’Annaba et les établissements spécialisés de ces deux wilayas. Ces interventions chirurgicales vont permettre aux médecins spécialistes des wilayas d’El Oued et de Souk-Ahras d’acquérir une expérience dans la prise en charge des personnes présentant des brûlures et des cicatrices, notamment au visage et sur les bras, conclut le communiqué.

B .G