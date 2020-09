Mendicité : La manche pour la survie

Les Subsahariens reviennent dans les artères de la capitale. Ces migrants, venus de pays subsahariens comme le Mali et le Niger, pratiquent pour la plupart la mendicité pour assurer leur survie, a-t-on constaté.

Des dizaines de migrants commencent, en effet, à s’installer clandestinement à la périphérie de la capitale, le temps d’appréhender la situation qui prévaut dans les agglomérations. Ils se postent sur les abords des routes, écuelle à la main pour solliciter une pièce auprès des automobilistes qui ralentissent ou s’arrêtent. Parfois, ils vont jusqu’à provoquer des bouchons. Ils ne sont pas des masses, certes, mais les Subsahariens clandestins tentent le transit par le Nord algérien à la recherche d’une vie meilleure. Venus de plusieurs pays d’Afrique, notamment ceux partageant une frontière terrestre avec l’Algérie, les migrants ont choisi la période du confinement pour signer leur retour, le temps de trouver un refuge de fortune, en attendant des jours meilleurs. C’est ce que nous avons constaté de visu, lors d’une virée à la périphérie de Cheraga, Draria, Bab Ezzouar, Hammadi ou encore aux sorties des villes de Dar El-Beïda, de Rouiba et d’El-Hamiz. « Ici, les migrants africains sont tous des locataires. Seulement on ne sait pas s’ils sont recensés ou pas par les autorités, mais la grande majorité a été expulsée au début de l’année en cours. Certes, ils commencent à revenir, mais on est loin des périodes où ils venaient très nombreux s’installer aux alentours des chantiers et des boutiques pour chercher du travail», témoigne un jeune habitant de Cheraga. Certes, ils ne sont pas nombreux, mais ils ont rallié Alger pour fuir la précarité qui règne dans le Grand-Sud algérien. En revanche, ces ressortissants africains en situation irrégulière en Algérie évitent les principaux fiefs où se réfugiaient des centaines de familles, de jeunes et moins jeunes et qui avaient fait l’objet de vastes opérations de rapatriement dans leurs pays d’origine.

Sihem Oubraham