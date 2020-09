CINEMA : Google honore Romy Schneider

L’anniversaire de la naissance de Romy Schneider n’est pas passé inaperçu mercredi, grâce à Google. Le doodle du jour était en effet consacré à l’actrice française d’origine allemande. La comédienne, décédée à l’âge de 43 ans à Paris en mai 1982, aurait eu 82 ans mercredi. Romy Schneider a joué pour les plus grands réalisateurs des années 1960 et 1970 : Luchino Visconti, Andrzej Zulawski ou Claude Sautet, qui en avait fait son actrice fétiche. Son duo avec Alain Delon, qui fut son compagnon dans la vie, avait marqué les esprits dans La Piscine de Jacques Deray. Mais c’est évidemment avec le rôle de Sissi, qui l’a suivi toute sa vie, que Romy Schneider s’est fait connaître. Après avoir interprété trois fois le rôle en 1955, 1956 et 1967, l’actrice avait refusé une quatrième participation. «Les Allemands ne l’ont jamais laissée quitter cette image de Sissi», souligne Alice Schwarzer, qui avait interviewé l’actrice en 1976. En 1958, Romy Schneider s’était installée en France pour rejoindre son compagnon Alain Delon. De ses relations suivantes, la comédienne a eu deux enfants : David et Sarah. Mais le destin de Romy Schneider fut tragique. Son fils David est mort à 14 ans en escaladant une clôture à Saint-Germain-en-Laye. La comédienne est décédée quelques mois plus tard. Les causes officielles de sa mort sont attribuées à un abus de somnifères et d’alcool.