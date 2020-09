Anthony Hopkins : Dans les méandres de la démence dans Le Père

Convaincre une légende comme Anthony Hopkins d'être la vedette de son film n'est pas une mince affaire pour un réalisateur, surtout s'il effectue ses premiers pas au cinéma.

Mais l'auteur français Florian Zeller était si motivé qu'il a changé le prénom et la date de naissance de son personnage pour ceux de la star. Et Anthony Hopkins a fini par accepter de jouer «Le Père», adaptation cinématographique de la pièce à succès du même nom qui a valu à Florian Zeller un Molière en 2014 et une kyrielle d'autres prix à l'étranger.

«J'ai vraiment écrit le scénario pour lui. C'est lui que je voulais et dont je rêvais», explique le réalisateur. Outre l'acteur britannique, Florian Zeller a aussi embarqué dans l'aventure une star oscarisée comme lui en la personne d'Olivia Colman, qui incarne la fille d'Anthony Hopkins dans ce drame plongeant au coeur de la démence et de ses multiples facettes.

Le film, qui flirte parfois avec le thriller et le film d'horreur, emporte les spectateurs dans un voyage déconcertant à l'intérieur de l'esprit d'Anthony Hopkins, en train de sombrer.

Le film a été projeté la semaine dernière au festival de Toronto après avoir reçu des critiques élogieuses au festival de Sundance en janvier dernier. Il devrait sortir sur les écrans en décembre.

Les Oscars ne seront décernés qu'en avril prochain mais beaucoup considèrent déjà que cette performance dans Le Père offrira à Anthony Hopkins sa sixième nomination. Paranoïa, colère, désespoir puis effondrement émotionnel : l'acteur explore une étonnante palette d'émotions au fur et à mesure que l'état mental de son personnage se détériore.