Adrar : Rencontres de proximité pour sensibiliser au vote

Des rencontres de proximité ont été lancées hier à travers les communes et ksour de la wilaya d'Adrar pour expliquer le projet de révision constitutionnelle et sensibiliser sur l'importance de la participation des électeurs au référendum prévu le 1er novembre prochain, ont indiqué hier les organisateurs. Le délégué du médiateur de la République dans la wilaya d'Adrar a initié des rencontres de proximité avec les acteurs de la société civile de certaines communes pour expliquer le contenu des propositions d'amendement de la Constitution et souligner l'importance de la participation à cette consultation populaire, étape charnière pour l'évolution vers l'Algérie nouvelle. Pour Mahmoud Djelaïla, «la conscience de l'accomplissement du devoir électoral, lors du prochain rendez-vous, est le seul garant de la traduction des attentes légitimes du peuple en matière de protection des droits et libertés, de réalisation de la cohésion et de l'unité nationale, du bien-être, et du changement positif auquel aspirent tous».

Il a mis en avant également l'importance de la généralisation de cette action de sensibilisation pour toucher les autres localités de la wilaya, à travers l'intensification des rencontres de proximité avec le concours des représentants de la délégation de médiation au niveau des communes et des associations locales.

Les animateurs de ces rencontres ont perçu, lors des premiers contacts, une forte volonté des citoyens de contribuer à la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution, a fait savoir le responsable.