ANIE : Sensibiliser les citoyens

«L’un des objectifs primordiaux attendus du prochain référendum constitutionnel a trait indéniablement à l'optimisation de l’action démocratique des institutions de l’Etat suivant la logique d’une séparation des pouvoirs et de consolider les libertés individuelles et collectives», a indiqué Ali Draâ, le chargé de communication de l’Autorité indépendante des élections, dans une déclaration à El Moudjahid.

Il met en relief l’importance que revêt le prochain rendez-vous et affirme que le succès du processus électoral pour la révision de la Constitution «propulsera l’Algérie parmi les Etats avancés autant en matière de dynamisation du fonctionnement et du rôle des institutions pour relever le défi du développement et du progrès, qu’en termes de promotion des libertés citoyennes et des droits de l’individu». Selon M. Draâ, «la Constitution actuelle est dépassée et ne cadre plus avec les objectifs liés à l’instauration d’une nouvelle Algérie en totale rupture avec les pratiques du passé tout comme elle ne permet pas de faire face aux impératifs et multiples défis qu’imposent la conjoncture universelle. «Le projet de révision que le président de la République avait inscrit dans son programme traduit justement cette volonté de bâtir un avenir meilleur pour les Algériens, et ce, en mobilisant toutes les énergies nécessaires pour accéder à des niveaux élevés du développement et en consolidant l’ancrage de l’Etat de droit, la promotion des libertés, de la citoyenneté et de la gestion transparentes des affaires publiques», insiste-t-il. L’ANIE ne ménagera aucun effort pour sensibiliser les citoyens à voter massivement le 1er novembre prochain à l’occasion du référendum constitutionnel, a-t-il insisté. «Le cœur de notre mission au sein de l’ANIE et de veiller à l’intégrité et la sécurité de l’opération du vote», a dit Ali Draâ. Au plan de la sensibilisation des citoyens sur l’importance du prochain référendum, il salue les efforts consentis en ce sens par le ministère de la Communication, précisant qu’il s’agit là d’une action qui bénéficie de tout l’encouragement et du soutien voulu de la part de l’ANIE. Il invite les différents supports médiatiques à s’impliquer davantage dans le succès du processus électoral en cours. Engagé dès la convocation du corps électoral par le président de la République, le 15 septembre dernier, ce processus est actuellement en phase de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuit au sein des 1.541 communes sous la supervision des membres de l’ANIE, des élus et d’un magistrat désigné par la cour de justice territorialement compétente. Assurant que cette opération de révision des listes électorales évolue dans d’excellentes conditions, Ali Draâ lance un appel à tous les jeunes qui auront l’âge de voter à la date du 1er novembre de se rapprocher des communes pour s’inscrire sur les listes électorales. En prévision de la prochaine campagne électorale sur le référendum, le chargé de communication indique que l’Autorité est disposée à coordonner ses efforts avec les organisations de la société civile ainsi que les formations politiques qui souhaitent s’impliquer dans un cadre organisé pour le succès du rendez-vous du 1er novembre.

Karim Aoudia