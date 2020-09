Aides financières aux transporteurs inter-wilayas : Les opérateurs satisfaits

L’aide financière de 30.000 DA élargie au profit des transporteurs interwilayas a été accueillie avec satisfaction par les opérateurs soulagés de voir une partie de leurs revendications acceptée.

Les opérateurs, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, affirment qu’ils gardent espoir de reprendre le travail le plus tôt possible tout en respectant de manière très stricte, l’ensemble des mesures barrières en ces temps de crise sanitaire.

Dans une déclaration à El Moudjahid, M. Benabbou Kada, président de la commission nationale chargée des affaires nationales du Syndicat national des transporteurs et des chauffeurs de taxis, a dit qu’il s’agit d’une décision sage pour soulager quelque peu, les souffrances des transporteurs activant sur les lignes interwilayas.

Il note que cette catégorie de travailleurs journaliers a été sérieusement impactée par la crise sanitaire du Coronavirus car son activité est suspendue depuis le mois de mars dernier. Il explique que l’aide de l’Etat est la bienvenue et que ces opérateurs aspirent à la reprise du travail.

Il relève que le transport fait partie des secteurs importants pour l’économie nationale. «Hormis les opérateurs concernés et sérieusement impactés par les conséquences de cette pandémie, nombreuses sont les personnes qui s’impatientent de voir, enfin, les bus interwilayas circuler partout à travers le territoire», explique M. Benabbou.

Il insiste sur l’importance des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19, sachant que le transport interwilaya est «la première porte de transmission du coronavirus à travers toutes les régions».

En attendant la reprise de l’activité dans les meilleures conditions, «les aides annoncées de 30.000 DA et de 10.000 DA au profit des conducteurs et receveurs applicables pour la période d’août, septembre et octobre 2020, sont les bienvenues, a indiqué M. Benabbou.

Le président de l’ANCA : «Notre objectif c’est le retour à la vie économique».

De son côté, M. El Hadj Tahar Boulenouar, président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a salué la décision.

Faisant part du malaise vécu ces derniers mois par ces travailleurs, il notera qu’il existe parmi ces transporteurs, «des gens qui ont loué leurs bus, d’autres qui ont des travailleurs à charge, notamment des receveurs».

El Hadj Tahar Boulenouar salue l’aide financière et la solidarité de l’Etat avec ces pères de familles qui étaient dans le désarroi car ne pouvant plus faire face aux charges. L’objectif est le retour à la vie économique, insiste le président de l’ANCA.

Soraya Guemmouri