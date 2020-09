Confédération algérienne du patronat citoyen : Une nouvelle relation avec les pouvoirs publics

Sami Agli, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPA) a animé, hier une conférence de presse à Alger au cours de laquelle il est revenu sur les orientations de l’organisation.

«Nous œuvrons à bâtir une nouvelle relation de confiance avec les pouvoirs publics. Nous sommes désormais une organisation citoyenne apolitique et une force de propositions. Notre action a pour seul objectif de contribuer au succès du nouveau modèle de relance économique de l’Algérie nouvelle», a-t-il indiqué.

M. Agli affirme que la confiance se mérite et «nous sommes tous mobilisés en tant que membres de la CAPC pour l’obtenir».

Il met en avant l’ethnique et le sens d’engagement de cette structure patronale qui veut s’impliquer énergiquement dans la dynamique de relance économique telle que prônée dans le plan d’action du gouvernement, une stratégie que son organisation «soutient pleinement».

«La réalité nous impose de nouveaux réflexes et les défis multiples à relever au plan économique nous incitent à être utile pour le pays», a-t-il plaidé. La Confédération active «dans l’intérêt du peuple algérien», affirme-t-il.

M. Agli plaide en faveur de réajustements à faire valoir au bénéfice de l’émergence d’une économie diversifiée complétive et moins dépendante des hydrocarbures.

Il cite aussi les actions caritatives et de parrainage au profit des associations et de start-up, notamment en cette période de crise sanitaire.

«Notre solidarité a été avant tout orientée vers les associations de la société civile», a-t-il dit en révélant que la CAPC envisage la création d’un fonds d’investissement pour la promotion de l’économie du savoir dont les détails seront dévoilés plus tard. Un livre blanc sur l’économie sera annoncé également dans les semaines à venir. Il se félicite de la création au sein du gouvernement d’un ministère dédiée au développement des start-up et salue les mesures d’aide décidées par l’Etat en faveur des entreprises impactées par l’épidémie du coronavirus.

Le président de la CAPC a fait part de son optimisme quant à l’efficience du nouveau modèle de relance économique initié par l’Etat. Il conditionne toutefois son succès à la lutte contre la bureaucratie, la stabilisation dans la durée de la réglementation économique, et une profonde réforme du système bancaire et du climat des affaires notamment et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Enfin, Sami Agli a qualifié de «non-événement» la récente démission de deux membres de la confédération.

Karim Aoudia

La CAPC salue la volonté de l'état de réviser l'accord commercial Algérie-UE

La Confédération algérienne du patronat citoyen soutient la révision de l'accord commercial entre l'Algérie et l'Union européenne, estimant que les termes de ce partenariat doivent être remis sur la table des négociations, a indiqué son président, Sami Agli. Il a fait savoir que cet accord entre l'Algérie et l'UE doit être renégocié «de manière équilibrée dans un cadre gagnant-gagnant», estimant que cet accord dans l'état actuel ne préserve pas les intérêts économiques du pays, notamment au vu du déséquilibre des échanges commerciaux entre les deux partenaires économiques. «Il doit être rediscuté pour préserver les intérêts de l'Algérie comme le font l'ensemble des pays», a-t-il tranché. Par ailleurs, M. Agli a soutenu la volonté du président de la République d'aller vers un nouveau modèle économique basé notamment sur le soutien de l'investissement et des start-up, le développement de la production et de la transformation agricole ainsi que la mise en place d'une industrie forte, estimant «qu'aller vers ce nouveau modèle est une nécessité et non un choix». «La réalité économique impose de nouveaux réflexes et de nouvelles stratégies», a-t-il fait observer, saluant que «le cap a été donné au niveau politique pour cette nouvelle stratégie de relance économique».