Le président de la République reçoit le chef du commandement de l’AFRICOM

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, le général Stephen Townsend, chef du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), qui était accompagné du chargé d’affaire et de l’attaché militaire de l'ambassade américaine en Algérie», indique un communiqué de la Présidence de la République.

Stephen Townsend

L'Algérie a «un rôle très important

pour la sécurité et la paix dans la région»L'Algérie est un «partenaire fiable et très fort», et peut jouer «un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans toute la région», a déclaré, hier à Alger, le général d'Armée Stephen Townsend, chef du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). «L'Algérie est un partenaire fiable et très fort, et si je suis ici c'est que nous sommes convaincus que l'Algérie peut jouer un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans toute la région», a précisé le général d'Armée, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Qualifiant les relations de l'Africom avec l'Algérie de «bonnes», le général d'Armée Stephen Townsend a émis le souhait de les «étendre à d'autres domaines». Le Président Tebboune avait reçu le général d'Armée Stephen Townsend, qui était accompagné du chargé d’affaire et de l’attaché militaire de l'ambassade américaine en Algérie».