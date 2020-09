Algérie Télécom : Un Forum sur les technologies numériques dédié aux journalistes

L'opérateur public Algérie Télécom a lancé hier à Alger le «Forum Algérie Technologie» (FAT) destiné aux journalistes et portant sur les nouvelles technologies numériques. Ce forum se veut un espace de débat entre les journalistes de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la presse électronique sur différents sujets d'actualité ayant trait aux nouvelles technologies de l'information, de la communication et du numérique. La rencontre, inscrite sous le thème «Au cœur de la technologie», a été l'occasion pour les responsables d'Algérie Télécom d'expliquer certains aspects techniques liés à l'activité de l'entreprise, à savoir «les différentes couches d'un réseau de communication» et «le paiement électronique en Algérie». A ce sujet, l'importance de l'utilisation de la carte électronique Edahabia et la carte interbancaire (CIB) dans les transactions financières a été vivement recommandée. Ces cartes permettent, a-t-on expliqué, d’effectuer différentes opérations à distance à travers notamment l’espace «BaridiNet» ou le bureau de poste en ligne. De leur côté, les participants au forum technologique ont exprimé leur «pleine satisfaction» quant à la tenue de ce genre d'initiative qui constitue un espace pour prendre connaissance des nouvelles technologies.