Le président Tebboune réaffirme le soutien de l’Algérie à la Palestine : «Pour nous, c’est la mère des causes»

«La Palestine est pour l’Algérie et son peuple une cause sacrée» a réaffirmé hier le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune dans son allocution à l’occasion du débat général marquant les travaux de la 75e Assemblée générale ordinaire des Nations unies. Mieux encore, dira le chef de l’Etat que «C’est pour nous la mère des causes». Et de poursuivre : «nous réaffirmons notre soutien indéfectible pour le peuple palestinien, sa cause juste et son droit inaliénable qui ne peut faire l’objet de marchandage ; à l’édification de son Etat indépendant et souverain, avec pour capitale el Qods el charif». Ce soutien ferme apporté à la cause palestinienne émane indiquera aussi le président Tebboune «de notre conviction que le règlement de cette question est la clé de la stabilité au Proche-Orient». Ce soutien réaffirmé en faveur du peuple palestinien devant les Etats membres de l’Assemblée générale n’est pas pour surprendre. En recevant dimanche des responsables de médias nationaux, M. Abdelmadjid Tebboune avait prévenu que son allocution à venir portera sur la défense de la question palestinienne qui ne sera pas abandonnée par l'Algérie «quelques soient les circonstances». Son discours prononcé par visioconférence, est donc la réaffirmation de cet engagement que l’Algérie a toujours exprimé à l’encontre de la cause palestinienne dont la sacralité pour ses gouvernants et son peuple ne date pas d’aujourd’hui.

Les Palestiniens peuvent en témoigner, eux qui ont toujours trouvé en notre pays un appui et un soutien indéfectibles au fil des années. Du reste lors du dernier Conseil des ministres palestinien à Ramallah, le Premier ministre Mohamed Shtayyeh, a souligné que l’Algérie «a toujours été aux côtés de notre peuple et de notre cause aux niveaux populaire et officiel». En fait, la position de l’Algérie n’est pas pour surprendre. Les autorités algériennes n’ont jamais dévié du slogan porté par feu Houari Boumediene qui avait affirmé que l’Algérie sera toujours «avec la Palestine dalima aw madlouma». Et à plus forte raison aujourd’hui alors que la Palestine et les palestiniens subissent comme jamais par le passé l’injustice et le déni de leurs droits légitimes. «Israël occupe notre terre, opprime notre peuple et contrôle nos lieux saints, (et) nous voyons la position de l’Algérie qui refuse de rester neutre devant l’injustice historique que subit le peuple palestinien» a souligné le Premier ministre palestinien qui ne manquera pas de saluer la position de l’Algérie et de son Président Abdelmadjid Tebboune.

N. Kerraz