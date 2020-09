Royaume-Uni : Le gouvernement annonce six mois de restrictions

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a invité mardi les Britanniques à travailler chez eux dans la mesure du possible et annoncé une réduction des horaires d’ouverture des restaurants dans l’espoir d’endiguer une deuxième vague d’épidémie de coronavirus au Royaume-Uni.

Le Premier ministre a précisé que ces nouvelles restrictions valables pour l’Angleterre pourraient rester en vigueur pendant six mois. «Nous ne nous épargnerons aucun effort pour développer des vaccins, des traitements et de nouvelles formes de dépistage de masse, mais à moins que nous ne constations des progrès concrets, il nous faut partir avec l’idée que les restrictions que j’ai annoncées resteront en vigueur pendant peut-être six mois», a déclaré Boris Johnson devant le Parlement. «Nous sommes arrivés à un moment charnière périlleux», a-t-il ajouté après avoir présidé dans la matinée une réunion de la cellule de crise gouvernementale Cobra.Quelques semaines seulement après avoir incité les Britanniques à revenir sur leur lieu de travail, Boris Johnson, qui juge désormais une deuxième vague «inévitable», leur a recommandé de travailler de chez eux s’ils le peuvent.

Il a également ordonné la fermeture à 22h00, à partir de jeudi les restaurants, où seul le service à table sera autorisé.

«Le port du masque obligatoire sera étendu, les entreprises enfreignant les règles seront punies par des amendes et les contrôles individuels seront également renforcés», a poursuivi Boris Johnson.