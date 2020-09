Pakistan : Début d'essais cliniques d'un vaccin chinois

Le Pakistan a débuté, mardi, des essais cliniques de phase 3 d'un candidat vaccin développé par le laboratoire chinois CanSino Biologics, a annoncé le directeur général de l'Institut national de la santé (NIH), Aamer Ikram.

Il a précisé lors d'une conférence de presse qu'il sera administré à un groupe de 8.000 à 10.000 volontaires dans tout le pays et que les résultats étaient attendus dans environ six mois.

C'est à l'issue de ce processus que la population générale pourra à son tour être vaccinée. Le responsable a assuré que les tests pratiqués sur des animaux avaient prouvé son innocuité et qu'il était fort probable que ce sera aussi le cas pour les humains.

A ses côtés, Faisal Sultan, conseiller à la santé du Premier ministre Imran Khan, a souligné que si ces essais cliniques venaient à être couronnés de succès, ils ne bénéficieront pas seulement au Pakistan, mais aussi au monde entier.