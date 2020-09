ONU : Poutine vante le vaccin russe contre le coronavirus

Le président russe Vladimir Poutine a vanté mardi à la tribune de l'ONU le vaccin développé par son pays contre le coronavirus, disant être prêt au «partenariat» malgré le scepticisme d'une partie de la communauté internationale. «Nous sommes absolument ouverts et résolus au partenariat», a déclaré M. Poutine par dans une vidéo enregistrée et diffusée lors de l'Assemblée générale des Nations unies. «Nous sommes prêts à partager notre expérience et à continuer d'interagir avec tous les Etats et les structures internationales, y compris pour l'approvisionnement d'autres pays du vaccin russe qui a prouvé sa fiabilité, sa sécurité et son efficacité», a-t-il poursuivi. «La Russie est convaincue qu'il est désormais nécessaire d'utiliser toutes les capacités de l'industrie pharmaceutique mondiale afin de fournir un accès gratuit à la vaccination aux citoyens de tous les Etats dans un avenir prévisible», a souligné M. Poutine.

Il a également annoncé la tenue prochaine d'une «conférence en ligne de haut niveau avec la participation des gouvernements intéressés dans la coopération pour le développement d'un vaccin contre le coronavirus».