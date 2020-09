Nazih Berramdane : Instituer une véritable démocratie participative

Le Conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane a insisté, mercredi à partir de Chlef, sur l’impératif de l’activation du rôle de la société civile en vue de l’institution d’une véritable démocratie participative. S'exprimant lors d’une rencontre avec les représentants de la société civile, abritée par la maison de la culture de Chlef, Nazih Berramdane a souligné que «l'activation du rôle de la société civile peut contribuer dans l’institution d’une véritable démocratie participative de nature à transmettre les préoccupations des citoyens». Il a observé à ce titre, qu'un «véritable travail participatif» a commencé avec la série de rencontres l’ayant réuni avec différents acteurs de la société civile, à travers nombre de wilayas. Il a relevé que l’»activation du rôle de la société civile passe par le déni de soi, le respect et la communication de toutes les préoccupations des citoyens et leur transmission aux institutions de l’Etat», a-t-il indiqué. Et de poursuivre «le rôle de la société civile n’a pas été effectif ces dernières années sur le terrain, faute de mécanismes participatifs», contrairement à la période actuelle, marquée, selon Berramadane, par «l’offre de facilitations pour la création d’associations, avec la tenue de rencontres de concertation avec les acteurs du mouvement associatif à travers le pays», a-t-il observé. «Nous sommes venus entendre les doléances et propositions des associations, concernant les mécanismes d’encadrement de la société civile afin de lui permettre de jouer son rôle dans la mise au point de stratégies destinées à prendre en charge les préoccupations des citoyens, et de participer à la prise de décisions, en contribuant dans la définition précise des priorités», a-t-il, encore, affirmé. Il a abordé, à ce titre, la constitutionnalisation de l'activité associative, à travers, a-t-il dit, «la garantie de facilitations pour la création des associations, mais également leur non-dissolution que sur décision de justice et l’institution d’un Observatoire national de la société civile». «Ces mécanismes sont de nature à promouvoir et activer le rôle de la société civile», a-t-il estimé. Cette rencontre a constitué une opportunité pour les représentants des associations pour exposer leurs doléances et propositions, que le Conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a promis d’examiner et de leur trouver des solutions.