Précisions : A propos de l'hommage à Tewfik El Madani

Dans son édition du jeudi 17 septembre 2020 le quotidien «El Moudjahid» sous le titre «une personnalité hors pair» rend hommage à Cheikh Ahmed Tewfik El Madani, sous l'égide de l'Association «Machaal Echahid» dans le cadre du 62ème anniversaire de la création du GPRA. Dans l'article en question, après un hommage mérité au vénérable cheikh, nous sommes surpris de lire : «qu'Il participe avec Ferhat Abbas à la rédaction du Manifeste remis aux Alliés...» Confusion sur l'histoire d'intervenants ou tentative d'auréoler un grand moudjahid en lui attribuant d'autres mérites dont il n’a nul besoin ?

Ferhat Abbas, qui a pensé et rédigé le Manifeste, le 10 février 1943 à Sétif, à la Rue Siguilene dans l'appartement de sa femme Marcelle Stœtzel, a été assisté par le président des étudiants de l’époque en l’occurrence le pharmacien de Jijel, Djemame Mohamed el Hadi, maitre Ahmed Boumendjel et le docteur Ahmed Francis.

Dans le «Manifeste», Ferhat Abbas fait le bilan négatif de 112 années de colonisation et demande l'abolition de la colonisation, l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et une Constitution pour l'Algérie. Dans ce document Il a mis en relief l'inanité d’une politique dite d’annexion et d’assimilation.

Ferhat Abbas a soumis son texte pour avis et consultation à toutes les tendances et partis de l'époque y compris aux Oulémas et aux messalistes, car il souhaitait un consensus le plus large possible. Certains même l'ont considéré trop progressiste. Ainsi en juin 1943, Ferhat Abbas fait suivre le Manifeste d'un Additif intitulé «Projet de réformes faisant suite au Manifeste» qu’il soumit à la «Commission des réformes économiques et sociales musulmanes» créée à cet effet par le Gouverneur Général Peyrouton.

Ce nouveau cahier de réformes, bien que moins connu que le Manifeste, est plus original, puisque ce qui y est demandé est plus osé. Son auteur passe de « la notion de «nationalité» algérienne mentionnée dans le Manifeste de février à celle de «nation souveraine», et de l’idée d’une constitution plus ou moins octroyée, prévue dans le premier texte à celle d’une Constituante. Le Manifeste marqua une nouvelle étape dans le parcours politique de Ferhat Abbas et le poussa au-devant de la scène politique «faisant même de son nom le drapeau d'un certain nationalisme algérien.».



Les rédacteurs étant toujours les mêmes



Il faut souligner que du vivant de Ferhat Abbas, personne ne lui a contesté la paternité du Manifeste.

Alors que par la suite, certains ont tenté vainement d'impliquer même Lamine Debaghine, qui n’a jamais du reste réclamé son écriture, pas plus que Tewfik El Madani, tout simplement ils ne le pouvaient pas, parce que le Manifeste est l’expression d’une évolution commune qui était loin du radicalisme du parti dans lequel militait Lamine Debaghine et l’occasion aurait été belle pour les représentants du gros colonat avec qui Ferhat Abbas croisait le fer, de le dénoncer. Certains ultras dans leur rage et étonnement de voir un musulman écrire un tel document ont même cherché la paternité du texte du côté du représentant de Roosevelt, M. Murphie, soit du côté du père à Jacques Berque. Le Manifeste Passé à l’histoire, beaucoup se précipite à son portillon pour pouvoir passer à la postérité. Il s'agit donc pour nous d'une précision plutôt qu'une rectification. Si des gens «bien intentionné» veulent à tout prix diffuser l'idée qu'ils sont les véritables initiateurs et à l'origine du Manifeste et des AML, nous prierons avec eux pour dire ainsi soit-il...

Par ailleurs le cercle de Ferhat Abbas recelait tellement de bonnes et belles plumes (les Lounis –un autre djidjellien et normalien de surcroît- le Dr Saadane, Tahrat, Hedi Mostefai, le Dr Benkhelil, Me Boumendjel, Rahal, le Dr Francis, Me Kessous ….) pour qu'il fasse appel à un co-rédacteur d'un autre bord !

Dans la même trajectoire, il y a lieu d'ajouter que Ferhat Abbas, homme de conciliation et d’union, a réuni les Oulémas, le PPA et les Élus au sein d’une association appelée les Amis du Manifeste et de la Liberté –AML-laissons les morts enterrés les morts et prions pour leurs âmes, sans leurs ôter leurs mérites,leurs hauts faits parlent pour eux. Allah yarham chouhada.

Abdelhalim Abbas Fils du regretté

Ferhat Abbas