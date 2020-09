64e anniversaire de la mort du Chahid Zighoud Youcef : Un modèle pour la postérité

En coordination avec le quotidien El moudjahid, l’Association Machâal Chahid et les Scouts musulmans algériens (SMA), ont commémoré hier au siège du centre international des SMA à Alger, le 64e anniversaire de la mort du Chahid Zighoud Youcef, militant de la cause nationale et commandant de la Wilaya 2 historique.

En présence des anciens éléments de l’armée de libération nationale (ALN) dont Si Amar Sghir survivant de l'épopée du 20 aout 1955, l'historien et enseignant universitaire, Mohamed Lahcen Zghidi a souligné que le chahid Youcef se

distinguait par «sa vision stratégique», précisant qu’«il croyait aux décisions collectives qui ont fait la force de la révolution».

Zighoud Youcef a été, dans ce sens, précurseur d'une nouvelle dynamique de la révolution armée par les offensives du Nord constantinois du 20 août 1955 dont il était l'initiateur.

Considéré par tous ses compagnons comme un brillant stratège pour avoir rapidement pris conscience de l'importance à redynamiser la lutte déclenchée depuis quelques mois et de desserrer l’étau sur la région des Aurès, où l’armée française tentait d’étouffer le maquis et la population locale. Mohamed Lahcen Zeghidi a mis en exergue la vision de Zighoud Youcef dans son combat contre le colonialisme, tout en précisant qu’il voulait donner à la révolution des dimensions locales, nationales, régionales et internationales. Zighoud Youcef avait subjugué ses compagnons par ses capacités et la maitrise du terrain et dans les combats face à l'ennemi. Après avoir souligné la nécessité de «préserver la mémoire nationale» et de faire la lumière sur un symbole de la Révolution algérienne, Lahcen Zghidi a retracé le parcours de Zighoud Youcef.



Les SMA avant-garde de la jeunesse



Le représentant du Commandement général des SMA, Ahmed Ramdani a souligné que le martyre chef de la wilaya 2 est un modèle d'engagement et de sacrifice. Il donné sa vie pour une Algérie libre et indépendante. Après avoir souligné que les portes des SMA sont ouvertes pour toute la société civile, dans le but de «la commémoration de la mémoire nationale», M. Ramdani a rappelé que la génération montante doit être fière de son passé patriotique, indiquant que le passé et le présent, sont notre avenir. Il a rappelé que les Scouts musulmans algériens constituent l’avant-garde et cela depuis leur création par Mohamed Bouras

en 1936.

Hichem Hamza

//////////////////////////////////

Biographie express

Né le 18 février 1921 à Condé Smendou, Il débuta son militantisme au sein du PPA (Parti du peuple Algérien) à l'âge de 17 ans et milita au MTLD (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques), puis devint membre actif de l'OS (Organisation spéciale), avant son arrestation et son incarcération en 1950 et sa spectaculaire évasion en avril 1954 de la prison d’Annaba. Etant membre des 22 historiques, il participa aux préparatifs du déclenchement de la guerre de Libération. Il fut l’adjoint du chahid Didouche Mourad avant de lui succéder le 18 janvier 1955 après sa mort. Il tomba au champ d'honneur un 23 septembre 1956 à l'âge de 35 ans.