Annaba : 870 grammes de cocaïne saisis

Une quantité de 870 grammes de cocaïne a été saisie mardi dernier, à Annaba, a indiqué lors d’une conférence de presse le lieutenant de police de la brigade criminelle relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, Nacer Menasria.

Cette opération d’envergure a abouti à l’arrestation de six suspects en possession de cette quantité de drogue dure en provenance d’un pays voisin et prête à être commercialisée, indique la même source. Les éléments de la brigade criminelle ont par ailleurs, saisi lors de cette opération, deux véhicules, un scooter et des téléphones portables. Originaire de Annaba, ces mis en cause âgés entre 24 et 38 ans, faisaient partie d’un réseau international spécialisé dans l’importation et le trafic de drogue, a-t-on ajouté.

Les trafiquants ont été présentés hier, devant le procureur de la République territorialement compétent lequel a ordonné leur emplacement en détention provisoire.

B. G.