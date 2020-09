Aïn Témouchent : Démantèlement d'un réseau de trafic de psychotropes

Un réseau criminel activant dans le stockage et la commercialisation de psychotropes a été démantelé et près d'un demi-million de comprimés psychotropes ont été saisis dans la wilaya de Ain Témouchent lors d'une opération menée par la Brigade de Recherche et d'Investigation (BRI), a rapporté mercredi la Sûreté de wilaya. L'opération a permis la saisie de 11.000 bouteilles de liquides à caractère psychotrope et l'arrestation de deux individus. L'enquête a été enclenchée suite à des informations parvenues à la BRI sur l'existence d'une activité suspecte d'un réseau criminel activant dans le stockage et la commercialisation de psychotropes, a-t-on précisé.

Les éléments recueillis sur le terrain ont permis aux enquêteurs d'effectuer une perquisition au lieu de stockage des stupéfiants, après obtention d'une autorisation du Procureur de la République du tribunal d'El-Amria. Lors de la perquisition, les policiers ont découvert et saisi la marchandise prohibée estimée à près d'un demi-million de comprimés psychotropes, ainsi qu'une somme de près de 40 millions de dinars.

L'enquête a démontré, selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, que huit individus, dont le principal suspect est actuellement en détention dans le cadre d'une affaire similaire, sont impliqués dans cette affaire.