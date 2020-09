Bechar : Un présumé charlatan arrêté en possession d’une arme de poing

Un présumé charlatan septuagénaire pratiquant les rites de sorcellerie a été arrêté en possession d’une arme de poing par les éléments de la brigade criminelle du service de la police judiciaire de la sureté de wilaya de Bechar, a-t-on appris hier de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité.

L’arrestation du mis en cause a eu lieu grâce à une plainte déposée par une personne auprès de la Sûreté de wilaya, signalant être victime d’une menace par arme à feu de la part de l’individu précité qui s’adonnait à la sorcellerie dans un quartier de la ville de Bechar, a-t-on précisé. Constituée dès le dépôt de la plainte et sous supervision du procureur de la République du tribunal de Béchar, une équipe policière a procédé à la perquisition du domicile de l’individu en question où il a été découverts plusieurs talismans, objets utilisés dans les rites de sorcellerie et de «magie noire», ainsi qu’une copie profanée du Coran, et d’un montant de 10.000 DA, fruits d’activités de charlatanisme, a-t-on expliqué. Au cours de la fouille corporelle réglementaire du mis en cause, les policiers ont découvert et saisi une arme de poing, trois cartouches de calibre 6.35 mm, trois téléphones mobiles ainsi que des restes d’animaux séchés, a-t-on ajouté.

Le présumé charlatan sera présenté devant le Procureur de la République pour les chefs d’inculpation de port et détention d’arme de catégorie 4, escroquerie avec utilisation d’une autorité imaginaire et en créant l'espoir d'un événement fictif, la pratique de la profession de divination et de prédiction de l'invisible, a-t-on souligné.