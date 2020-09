Des quantités de Sardines jetées dans des bennes à ordures : L’enquête suit son cours

La Direction de la Pêche de la wilaya d'Alger a ouvert, lundi, une enquête concernant la vidéo, partagée sur la toile et filmée par des agents de nettoiement aux abords de la Pêcherie d’Alger, montrant des bennes à ordures remplies de sardines. Cette pratique a suscité l’indignation des citoyens qui ont dénoncé la cupidité de certains commerçants.

La direction de la pêche d’Alger a publié un communiqué affirmant que les investigations menées par les services de la direction en coordination avec l’établissement de nettoiement et de collecte des ordures ménagères sous tutelle de la wilaya d'Alger ont démontré que l'affaire remonte au mois d'avril dernier, période où la pêcherie était fermée par cause de confinement.

Il s’est avéré, d’après les premières données de l’enquête, que cela a incité l'un des marchands venant de l'extérieur de la wilaya à déposer sa marchandise dans des bennes à ordures, car le produit était impropre à la consommation.

Il n’empêche que le geste de ce pêcheur est illégal, dans la mesure où il est interdit de jeter les produits pêchés sans l’accord des autorités vétérinaires et des services d’hygiène de l’APC.

«De telles pratiques en contradiction avec nos honorables professionnels sont punissables par la loi et exposent leurs auteurs à un suivi judiciaire strict, et nous rappelons à chacun la nécessité d'être responsable», précise le communiqué.

La DPRH précise que plusieurs mesures seront prises pour mieux encadrer l’activité des marins-pêcheurs spécialisés dans la sardine afin de les sensibiliser sur la procédure à suivre dans le cas où la marchandise débarquée se détériorait et obligerait tous les opérateurs et patrons de pêche à disposer d’une quantité de glace suffisante à bord des chalutiers pour préserver la qualité du poisson.

Enfin, une mesure importante consistant en le renforcement des brigades de contrôleurs aux ports de pêche de la wilaya a été prise afin que ce genre de comportement ne se reproduise plus. Ces contrôleurs veilleront notamment au respect des normes d’hygiène.

Sarah Benali Cherif