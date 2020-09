Musée : Picasso, mélomane récalcitrant

«Je n'aime pas la musique», aurait dit Picasso. Mais une exposition inédite à Paris montre que le génie espagnol était un passionné de rythmes populaires, un explorateur minutieux d'instruments et surtout, le créateur d'une vraie musique pittoresque. «Il n'était pas mélomane ; a priori il ne savait pas lire une partition, il n'avait pas besoin de la musique pour travailler comme Chagall», Matisse ou Braque, affirme Cécile Godefroy, commissaire de l'exposition «Les musiques de Picasso» à la Philharmonie de Paris (22 septembre-3 janvier). Pourtant, l'oeuvre de l'artiste, l'un des plus célébrés au monde et qui a fait l'objet d'un nombre incalculable d'expositions, «regorge d'instruments, de musiciens, de danse», dit-elle.

Il y a quatre ans, cette historienne de l'art a pris pour point de départ de l'exposition cette affirmation qui semble chez lui contradictoire, ce «Je ne n'aime pas la musique», attribuée à Picasso (1881-1973) par la journaliste française Hélène Parmelin dans les années 60. L'exposition --retardée de cinq mois en raison du virus-- rassemble plus de 250 oeuvres en lien avec la musique, avec entre autres des toiles comme «Violon et feuille de musique», «Nature morte au piano», «la femme au tambourin».

On y retrouve aussi trois sculptures en terre cuite blanche représentant des joueurs de flûte et de diaule (une flûte double à deux corps provenant de l'Antiquité). Elles avaient été créées pour le jardin de sa villa «La Californie» sur la Côte d'Azur où il vécut pendant les années 50.