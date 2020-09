BNA : La finance islamique lancée dans quatre nouvelles agences

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé mardi dans un communiqué le lancement de l’activité de finance islamique au niveau de quatre nouvelles agences dans trois wilayas différentes. Il s’agit de l’agence «336» dans la wilaya de Batna, l’agence «901» dans la wilaya de M’sila, ainsi que l’agence «292» dans la wilaya de Ghardaïa et l’agence Berriane «294» dans la même wilaya, a précisé la même source. Aussi, la BNA a fait part, dans le même communiqué, du lancement de l'activité de la finance islamique, à partir de demain mercredi, dans quatre autres agences réparties sur quatre wilayas différentes. Il s'agit de l’agence El Eulma «706» dans la wilaya de Sétif, l’agence «705» dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, l’agence «315» dans la wilaya de Khenchela et l’agence «412» dans la wilaya de Bechar.

De ce fait, la BNA aura lancé cette activité au niveau de 44 agences réparties sur 34 wilayas.

Dans le cadre de cette activité, la Banque offre à la clientèle neuf produits d’épargne, à savoir : compte chèque islamique, compte courant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique «Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint et de financement, Mourabaha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et Ijara.

La fenêtre «Finance islamique» ainsi que chacun des neuf produits sont conformes aux préceptes de la charia islamique et certifiés par le comité charia de la Banque et par l’Autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique, a tenu à rappeler le communiqué.

Les détails sur les produits proposés ainsi que les simulateurs Mourabaha et Ijara sont disponibles sur le portail web dédié à la finance islamique au : www.financeislamique.bna.dz, a indiqué également la BNA précisant par ailleurs que toutes les nouvelles informations relatives à l’activité et aux agences concernées sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux de la BNA.