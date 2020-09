Foire nationale de l'agriculture et de l'agro-alimentaire : Reportée pour des raisons organisationnelles

Prévue initialement du 23 au 27 septembre, la 1re Foire nationale de l'agriculture et de l'agroalimentaire est reportée pour des raisons d'ordre organisationnel.

La nouvelle date sera communiquée ultérieurement, indique un communiqué publié sur le site de la Société algérienne des foires et exportations.

La manifestation devait regrouper près de 180 exposants issus de plusieurs wilayas. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la relance économique et devait constituer une occasion pour exposer et écouler les différents produits agricoles ayant connu des méventes, particulièrement en cette période de crise sanitaire qui a duré plus de six mois.

Des producteurs de 24 wilayas devait prendre part à cette foire qui sera organisée sur une superficie de 4.000 m², avec en prévision 5.000 visiteurs, avait déclaré récemment le secrétaire général de la Chambre nationale d’agriculture (CNA) M. Kouider Bounoua.

L’espace exposition rassemblera les PME, les cultivateurs et les entreprises algériennes des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire qui proposeront aux visiteurs des produits bruts et autres transformés à des prix abordables. Parmi ces produits, M. Kouider Bounoua avait cité, entres autres, les fruits et légumes secs et frais, les boissons (jus et eaux minérales), les produits carnés (viandes rouges, volaille, lapins, préparations culinaires et conserves, lait et produits laitiers, produits de la mer (poissons, fruits de mer, surgelés ou en conserve) ainsi que les produits du terroir (huile d’olives, céréales, caroube), les produits sucrés (miel, confiseries...).

La direction de la SAFEX est sur le point de mettre en place un dispositif de prévention contre la Covid-19 afin d’éviter tout risque de contamination.

Ces mesures de prévention portent notamment sur l’affichage des gestes barrières à l'intérieur du site de la SAFEX et l’élaboration d’un guide sanitaire qui sera mis à la disposition des exposants, ainsi que la manipulation des produits qui devrait être conformes aux normes de la sécurité sanitaire.

Le dispositif sanitaire porte, en outre, sur le nettoyage et la désinfection des stands et pavillons, l’organisation des espaces d’exposition et la gestion des flux des visiteurs.

