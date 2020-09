Dépénalisation de l’acte de gestion : Libérer l’initiative

C’est un long combat, au demeurant légitime, mené tout au long de ces deux dernières décennies, pour la dépénalisation de l’acte de gestion, qui vient enfin de connaître un début de consécration.

L’engagement fait par le Président de la République de libérer les managers des contraintes, mais aussi des appréhensions, qui entravaient jusque-là leurs missions est un geste rassurant. En fait, la dépénalisation de l’acte de gestion qui n’est d’ailleurs pas une revendication nouvelle, a été soulevée par le passé par les organisations patronales lors de précédentes tripartites. Une première action a été entreprise dans ce sens, en 2015, à travers un amendement au niveau du code des procédures pénales. Une mesure qui devait permettre aux cadres dirigeants de disposer de l’autonomie d’entreprendre en toute sécurité sans risque d’avoir l’épée de Damoclès au-dessus de leur tête.

Toutefois, l’article 6 bis de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui modifie le code des procédures pénales «n’est pas satisfaisant», déclarait M. Ali Mabroukine, en août dernier, sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. Selon le professeur en droit des affaires, «il faudrait d’abord préciser quelles sont les fautes classées comme étant des délits, et à ce titre leurs auteurs relèveront des juridictions répressives». En effet, «la précision de ces fautes par la loi nous permettrait de connaître le champ d’application de la dépénalisation de l’acte de gestion qui devrait exclure la corruption, l’abus de biens sociaux ou un certain nombre d’actes pris par les services contractants en violation de la réglementation des marchés publics».

Il est tout à fait logique que les gestionnaires soient protégés, «mais ils doivent savoir qu’ils seront appelés à rendre compte des décisions qu’ils prennent. Ils n’ont pas de marge de manœuvre absolue quand il s’agit de gérer l’argent public», devait-il préciser.

Il est clair en fait que la liberté de l’initiative, qui est à encourager notamment dans ce contexte de crise, doit avoir ses règles et ne doit en aucun cas occulter le devoir de conformité aux bonnes pratiques de gestion. Il s’agit par conséquent de consolider la protection des cadres contre le chantage et toute autre forme de pratiques arbitraires pour plus d’efficacité dans la conduite de leurs missions en les libérant de la responsabilité pénale en cas de fautes découlant d’une mauvaise appréciation ou de décisions impliquant une prise de risques. La dépénalisation de l’acte de gestion doit surtout traduire une véritable volonté de créer un climat d’affaires sécurisant pour les managers. De la nécessité de reconsidérer notre modèle économique, ressort, en définitive, ce besoin d’une réforme globale de l’ensemble de ses fonctions pour une stratégie cohérente et efficiente. Le secteur de la Justice en tant que pilier des fondements de l’Etat de droit est ainsi appelé à adapter ses instruments et ses lois au contexte nouveau et, aux exigences de l’Algérie nouvelle. Et c’est dans cette perspective que devra se situer l’action des pouvoirs publics pour une justice équitable et indépendante.

D. Akila