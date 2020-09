Maroc : Accusations en relation avec les mœurs, nouvelle méthode pour étouffer les médias

Les autorités marocaines ont recours, depuis quelques années, à des accusations en relations avec les mœurs, comme nouvelle méthode pour étouffer les opposants à l'instar de l'affaire du journaliste d'investigation Omar Radi, accusé de viol, a révélé mardi dernier une enquête coréalisée par le quotidien français l’Humanité et le site d’information Mediapart.

Depuis son arrestation le 29 juillet, Omar Radi, dont le procès s'est ouvert mardi, est détenu à la prison d’Oukacha à Casablanca. A la veille de son procès, plusieurs rapports publiés par des ONG font état d’une instrumentalisation sans précédent du système judiciaire par les autorités marocaines à son encontre.

Et dans une longue enquête, Human Rights Watch (HRW) pointe l’emprisonnement abusif, des accusations fragiles et des soupçons de manipulation politique, souligne l'enquête, intitulée Salir, diffamer, enfermer : «la méthode Mohamed VI pour bâillonner la presse».

Dans ce contexte, Eric Goldstein, directeur par intérim de la division du Moyen-Orient et Afrique du Nord affirme à HRW : Désormais, les poursuites apparemment truquées contre des journalistes critiques figurent en bonne place dans le manuel des autorités marocaines pour étouffer toute contestation. Les accusations d’espionnage ainsi qu’une cascade d’autres charges semblent concoctées pour faire tomber Omar Radi.

L’enquête publiée par les médias français, souligne qu’Omar Radi, n'est pas le premier journaliste indépendant dans le collimateur du pouvoir a être visé par une plainte de viol.

Et d’ajouter que l’instrumentalisation de la vie privée, les accusations de viol ou d’agression sexuelle portées contre des journalistes ou opposants jugés trop frondeur ne sont pas des nouveautés dans l’arsenal répressif du régime marocain, de sa police et de ses services de renseignements.

Depuis quelques années, de nouvelles méthodes sont apparues au Maroc pour étouffer les médias. Il s’agit d’accusations en relations avec les mœurs, constate Khadidja Ryadi de l’Association marocaine de défense des droits humains (AMDH), citée dans l’enquête. Ces procédés, ajoute la même source, ne visent pas seulement des journalistes. Des opposants sont aussi les cibles de ces pratiques visant à démolir une image, une réputation, un parcours politique par des campagnes de diffamation, d’insultes et de dénigrement.



L'affaire Omar Radi continue de faire grand bruit au Maroc



L'affaire Omar Radi, accusé d’espionnage et de viol, continue de susciter la sidération dans les milieux militants et dans les rédactions au Maroc, selon l’Humanité et Mediapart.

Le jeune Omar Radi, 34 ans, une des rares voix critiques dans les médias et défenseur des droits humains doit répondre à des accusations d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et de liens avec des agents étrangers ayant pour objet de nuire à la situation diplomatique du Maroc.

Le journaliste est aussi accusé d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat (en recevant une rémunération étrangère) pour ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et aux institutions du peuple marocain, d’ infraction au code général des impôts marocain et d’évasion fiscale, d’attentat à la pudeur avec violences et de viol.

Omar Radi est ainsi dans le viseur de la monarchie depuis des années, note l’enquête, à cause de ses prises de position critiques, ses activités politiques, ses enquêtes journalistiques sur l’économie de rente, la corruption, la spoliation des terres, la collusion entre le palais et les affairistes, la répression des mouvements sociaux dans les régions périphériques abandonnées par l’Etat comme le Rif ou l’Oriental.

L’enquête rappelle en outre qu’Omar Radi a été emprisonné le 26 décembre 2019, à la suite d’un vieux tweet critiquant les magistrats qui avaient confirmé en appel, le 6 avril 2019, la condamnation des porte-voix du soulèvement populaire dans le Rif à de très lourdes peines.

Il avait été libéré quelques jours plus tard sous la pression d’une mobilisation nationale et internationale inédite. Dans cette affaire, il a finalement écopé en mars dernier, d’une peine de quatre mois de prison avec sursis.