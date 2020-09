Grand angle : Un premier pas

Pour ses 60 ans, célébrés ce 22 septembre, le Mali s’est offert un anniversaire qu’il n’est pas près d’oublier. La célébration est intervenue alors que le pays tente de trouver une sortie à la crise qui a découlé du quatrième coup d’Etat de son histoire. La veille, un militaire à la retraite et ex-ministre de la Défense a été nommé par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) pour diriger la transition d’une durée de 18 mois. Le choix porté sur cette personnalité n’est pas fortuit. Il permet au chef du CNSP de couper la poire en deux. Exhorté par la Cédéao et la communauté nationale à remettre le pouvoir aux civils pour désigner un Président et un Premier ministre civils, le Comité répond ainsi, en attendant la nomination d’un Premier ministre, à la demande des chefs d’Etat de l’Afrique de l’Ouest. La double casquette de Bah N’Daw est-elle pour autant à même de satisfaire toutes les parties ? Le CNSP qui a indiqué que la cérémonie de prestation de serment aura lieu ce vendredi 25 septembre, l’espère, et ce, même si son chef s’est octroyé dans la foulée la vice-présidence, ce qui permet aux militaires de garder la main. Toutefois, estime le colonel Assimi Goita, la nomination de Bah N’Daw est un gage suffisant de la bonne foi et de la volonté des militaires de ne pas s’accaparer du pouvoir. Un geste qui devrait inciter la Cédéao à lever les sanctions imposées au Mali au lendemain du coup d’Etat du 18 août dernier. D’autant que l’organisation sous-régionale n’était pas, dit-on, opposée à un tel scénario. Mais rien n’est gagné pour autant pour le CNSP, surtout que le rôle qui revient à tout un chacun semble poser problème. Les militaires vont-ils accepter de revoir la copie de la charte de transition qui donne au vice-président des prérogatives jugées «disproportionnées» par la Cédéao et qui devraient revenir selon elle au Président ? Au plan interne, les militaires doivent s’assurer d’une part de l’adhésion du M5-MFP, mouvements à l’origine de la crise politique qui a favorisé le coup d’Etat, et d’autre part de celle de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) avec laquelle ils devaient tenir hier une réunion de travail. Les responsables de la CMA insistent pour que la charte de transition fasse explicitement référence à l’Accord de paix d’Alger de 2015. Il est rappelé que l’Algérie qui suit de près la situation dans ce pays frontalier a réitéré, par la voix de son Président de la République, sa position sur cette crise. Le Président Tebboune a déclaré lors de l’entretien accordé à des responsables de médias algériens «qu'il n'y a pas de solutions dans le nord malien, sauf le retour au processus abrité par l'Algérie, ainsi que la légitimité constitutionnelle dans ce pays». C’est dire que si un premier pas a été franchi sur la voie de la sortie de crise, il reste encore du chemin à parcourir pour assurer au Mali la stabilité.

Nadia K.