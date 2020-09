Habitat : Distribution de dizaines de milliers de logements à l’occasion du 1er Novembre

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé, hier à partir de Tipasa, des préparatifs en cours en vue de la distribution de dizaines de milliers de logements (de différentes formules), le 1er novembre prochain, à l’occasion de 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale.

«A l’occasion du 66e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale, nous préparons une opération pour la distribution de dizaines de milliers de logements, ceci d’autant plus que les festivités de cette année coïncident avec une conjoncture spéciale, marquée par l’édification des fondements de la nouvelle Algérie, à travers le référendum sur la Constitution», a déclaré le ministre, en marge d’une cérémonie de remise des clés de 1.600 logements AADL.

Prévoyant, en outre, que ces festivités vont constituer «une grande fête dont l’histoire se souviendra, et à travers laquelle l’Algérie va renouveler son serment aux chouhadas, et pour une République sociale par excellence, qui sauvegardera la dignité du citoyen algérien, en lui assurant une vie digne», a soutenu M. Nasri.