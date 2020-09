Amendement du code de procédure pénale : Renforcer le système judiciaire spécialisé

En présentant l'ordonnance portant amendement du Code de procédure pénale devant la Commission compétente de l'APN, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a précisé que cette mesure visait à «renforcer le système judiciaire spécialisé et amender les dispositions relatives au privilège de juridiction prévues pour certaines catégories de cadres supérieurs de l'Etat».

Ce projet s'inscrit «dans le cadre du souci permanent d'accroitre le rendement de la justice algérienne et la qualité de ses jugements, afin de lui permettre de prendre en charge tous les types d'affaires et de litiges qui lui sont présentés, quelle que soit leur degré de complexité», a-t-il ajouté.