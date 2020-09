Aide financière de 30.000 DA : M. Djerad décide son octroi aux transporteurs routiers de personnes

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’élargir le bénéfice de l’aide financière de 30.000 DA au profit des transporteurs routiers de personnes, affectés par les mesures de restriction sur le transport entre les wilayas dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué hier un communiqué des services du Premier ministre.

«En application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé d’élargir le bénéfice de l’aide financière de trente mille (30.000) dinars au profit des transporteurs routiers de personnes, affectés par les mesures de restriction sur le transport entre les wilayas dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19)», note la même source. Une aide financière de dix mille (10.000) dinars est également accordée au profit des conducteurs et receveurs, ajoute le communiqué, précisant que ces mesures «sont applicables pour la période d’août, septembre et octobre 2020».